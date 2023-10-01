Покрова 2023: гарні привітання у прозі і картинках з великим святом

Привітання з Покровою у віршах

Як вороги колись палили

Константинополя жита -

Покрови хусткою накрила

Всіх Богородиця свята.

Коли навколо царство змови

Марнує прожиті літа,

Накриє хусткою Покрови

Нас Богородиця свята.

Молитва з Богом є розмова,

І часто подумки без слів,

А Бога Матері Покрова

Хай вбереже від ворогів.

Від сил кривавих і ворожих,

Що нашу землю гнітять знов,

Хай буде завжди на сторожі

Від Богородиці Покров.

***

У свято Покрови хочу побажати,

Щоб від лиха вберігала свята Божа Мати!

Хай радість будинок ваш не покидає,

А віра хай серце лише зігріває.

***

У Покрову Богородиці Святої

Хай щастя буде з тобою!

Радість, мир, здоров'я

І благодать з любов'ю!

***

На день Покрови чудотворний

Хочу щастя я Вам побажати.

Працювати в радість, плідно,

І ніколи не сумувати.

Нехай Богородиця закриє,

Вас від хвороб і бід.

А все нечисте та погане,

Розтане просто, як весною сніг.

***

В день Покрови бажаю сердечно,

Щоб ти був щасливий безмежно.

Нехай Богородиця від бід вкриє

І на краще долю твою влаштує.

На все нехай буде Божа воля,

Щасливою буде твоя доля!

***

Хай Матір Божа вас оберігає,

Від неприємностей застерігає.

Нехай дарує силу й процвітання,

І хай здійсняться всі бажання.

Нехай царює мир й любов в сім'ї,

Щоб поруч вірні друзі лиш були!

***

Пречиста Свята Покрово –

Козаків покровителько!

І наших звичаїв хранителько!

Молюся тобі, Богородице мила,

Щоб славою ти Україну покрила,

Як землю багрянцем дібров,

Щоб ворог її не зборов.

Даруй доброту і любов.

Візьми нас під свій Материнський Покров!

***

Свята Заступнице! Пречиста Діво!

Ти оповий нас Покровом білим,

І під опіку візьми Вкраїну,

Не дай їй впасти знов на коліна.

Народ наш просить захисту в Тебе,

Бо Ти - Цариця Землі і Неба,

Прийми нас ще раз під свій Покров,

Вкотре благаємо Тебе ми знов.

Ти захисти нам Матір-Вкраїну,

Не дай зробити з неї руїну,

З колін підвестись нам поможи,

Вкраїну вільну нам збережи.

Вітання з Покровою у прозі

Вітаю з чудовим святом! Нехай у домі завжди панує затишок і щастя, а близькі будуть здорові і щасливі. І кожен день буде наповнений гарним настроєм та душевним спокоєм.

***

Нехай Богородиця крилом своїм вкриє Вас і Вашу родину від лиха, злих думок та вчинків. Бажаю Вам, щоб серце було сповнене любов'ю до близьких, душа раділа волі, а думки були добрими і чистими!

Зі святом! Нехай світло наповнить Ваші оселі, щоб звучали в їхніх стінах щасливі голоси і дзвінкий сміх, сяяли усмішки. Нехай Пресвята Богородиця чує Ваші молитви, оберігаючи від поганих звісток і напастей.

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Нехай в це велике православне свято всі ваші образи забудуться і підуть туди, звідки вони взялися. Впустіть у своє серце добро і любов, адже на світі навряд чи є щось важливіше. Зі святом!

Хай Матір Божа оберігає вас своїм покровом і жодне на землі горе і нещастя не торкнеться вас. З'явилася вона в день покрови, показавши свою любов до людей так і завжди буде захищати нас.

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Вітаю з Покровом Пресвятої Богородиці. Нехай не буде гіркоти і метушні у твоєму житті, нехай до щастя та успіху приводить всякий шлях, нехай тобою рухає сила добродушності і милосердя, нехай у відповідь на молитви твої небеса шлють благо і радість.

Поздоровлення з Покровою в СМС

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Дозвольте привітати вас зі святом мужності і патріотизму, святом історії і добра - Днем захисників і захисниць України. Це свято всіх, хто любить і захищає свою батьківщину. Це - свято України. Нехай ваш будинок буде наповнений світлом і любов'ю, а робота приносить тільки задоволення!

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Схиляюся перед твоєю мужністю. Я впевнена, що завдяки таким героям, як ти, нас точно чекає перемога. З Днем захисників та захисниць України!

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Від щирого серця бажаю вам миру, здоров'я і довголіття, бадьорості духу і сімейного щастя, радості і добра!

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Сьогодні вітаємо всіх військовослужбовців України. Ви - наші захисники, опора держави. Спокій наших будинків, спокій близьких - у ваших надійних, сильних руках. Прийміть вітання з найкращими побажаннями: добра, світлого настрою і перемоги!

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Привітання з Покровою у листівках

