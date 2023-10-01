Покрова 2023: хорошие поздравления в прозе и картинках с большим праздником

С этого года украинцы празднуют Покрову Пресвятой Богородицы 1 октября, а не 14, как было до этого. Теперь мы отмечаем так из-за перехода Православной церкви Украины на новоюлианский календарь. Это важный для всех христиан праздник, посвященный Богоматери и ее покровительству для всех верующих.
Душевные поздравления с Покровой в стихах и прозе мы собрали в материале ниже.
Пусть Богородица покровом
Своим от горя защитит,
Чтоб были в доме все здоровы,
И жили дружно, без обид.
Пусть дети в мире подрастают,
Не будет зла в душе у них,
А Богоматерь Пресвятая
Следит, чтоб смех их не затих.
***
Пусть Богородица Святая
Покровом вас от бед накроет,
Пусть от болезней защищает
И душу с сердцем успокоит.
С Покровом вас я поздравляю,
Пусть сердце радость наполняет,
Желаю жить не унывая,
Пусть Бог во всем вам помогает.
***
Желаю, чтобы Божья Мать
Тебя всегда оберегала,
Чтоб не дала тебе страдать
И благодатью покрывала.
Чтоб светлый ангел вместе с ней
Ответил на твои молитвы,
Много дарил счастливых дней
И поддержал в житейских битвах.
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Окутана покровом, незримым вся земля,
Святая Богородица всегда хранит тебя.
И путь твой освещая заботливо, любя,
В молитвах помогает обрести себя.
Пусть в этот светлый праздник сбудутся мечты,
Господом услышаны будут все мольбы.
Поздравляю с отличным праздником! Пусть в доме всегда царит уют и счастье, а близкие будут здоровы и счастливы. И каждый день будет наполнен хорошим настроением и душевным спокойствием.
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Пусть Богородица крылом своим укроет Вас и Вашу семью от бед, злых мыслей и поступков. Желаю Вам, чтобы сердце было преисполнено любовью к близким, душа радовалась воле, а мысли были добрыми и чистыми!
С праздником! Пусть свет наполнит Ваши дома, чтобы звучали в их стенах счастливые голоса и звонкий смех, сияли улыбки. Пусть Пресвятая Богородица слышит Ваши молитвы, оберегая от дурных известий и напастей.
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Пусть в этот великий православный праздник все ваши образы забудут и пойдут туда, откуда они взялись. Впустите в свое сердце добро и любовь, ведь на свете вряд ли есть нечто более важное. С праздником!
Пусть Матерь Божия оберегает вас своим покровом и ни одно на земле горе и несчастье не коснется вас. Появилась она в день покрова, показав свою любовь к людям и всегда будет защищать нас.
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Поздравляю с Покровом Пресвятой Богородицы. Пусть не будет горечи и суеты в твоей жизни, пусть к счастью и успеху приводит всякий путь, пусть тобой движет сила добродушия и милосердия, пусть в ответ на молитвы твои небеса шлют благо и радость.
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Позвольте поздравить вас с праздником мужества и патриотизма, праздником истории и добра - Днем защитников и защитниц Украины. Это праздник всех, кто любит и защищает свою родину. Это - праздник Украины. Пусть ваш дом будет наполнен светом и любовью, а работа доставляет только удовольствие!
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Преклоняюсь перед твоим мужеством. Я уверена, что благодаря таким героям как ты нас точно ждет победа. С Днем защитников и защитниц Украины!
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От всего сердца желаю вам мира, здоровья и долголетия, бодрости духа и семейного счастья, радости и добра!
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Сегодня поздравляем всех военнослужащих Украины. Вы – наши защитники, опора государства. Покой наших домов, покой близких – в ваших надежных, сильных руках. Примите поздравления с наилучшими пожеланиями: добра, светлого настроения и победы!
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