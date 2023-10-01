Покрова 2023: хорошие поздравления в прозе и картинках с большим праздником

Поздравления с Покровой в стихах

Пусть Богородица покровом

Своим от горя защитит,

Чтоб были в доме все здоровы,

И жили дружно, без обид.

Пусть дети в мире подрастают,

Не будет зла в душе у них,

А Богоматерь Пресвятая

Следит, чтоб смех их не затих.

***

Пусть Богородица Святая

Покровом вас от бед накроет,

Пусть от болезней защищает

И душу с сердцем успокоит.

С Покровом вас я поздравляю,

Пусть сердце радость наполняет,

Желаю жить не унывая,

Пусть Бог во всем вам помогает.

***

Желаю, чтобы Божья Мать

Тебя всегда оберегала,

Чтоб не дала тебе страдать

И благодатью покрывала.

Чтоб светлый ангел вместе с ней

Ответил на твои молитвы,

Много дарил счастливых дней

И поддержал в житейских битвах.

***

Окутана покровом, незримым вся земля,

Святая Богородица всегда хранит тебя.

И путь твой освещая заботливо, любя,

В молитвах помогает обрести себя.

Пусть в этот светлый праздник сбудутся мечты,

Господом услышаны будут все мольбы.

Поздравление с Покровой в прозе

Поздравляю с отличным праздником! Пусть в доме всегда царит уют и счастье, а близкие будут здоровы и счастливы. И каждый день будет наполнен хорошим настроением и душевным спокойствием.

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Пусть Богородица крылом своим укроет Вас и Вашу семью от бед, злых мыслей и поступков. Желаю Вам, чтобы сердце было преисполнено любовью к близким, душа радовалась воле, а мысли были добрыми и чистыми!

С праздником! Пусть свет наполнит Ваши дома, чтобы звучали в их стенах счастливые голоса и звонкий смех, сияли улыбки. Пусть Пресвятая Богородица слышит Ваши молитвы, оберегая от дурных известий и напастей.

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Пусть в этот великий православный праздник все ваши образы забудут и пойдут туда, откуда они взялись. Впустите в свое сердце добро и любовь, ведь на свете вряд ли есть нечто более важное. С праздником!

Пусть Матерь Божия оберегает вас своим покровом и ни одно на земле горе и несчастье не коснется вас. Появилась она в день покрова, показав свою любовь к людям и всегда будет защищать нас.

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Поздравляю с Покровом Пресвятой Богородицы. Пусть не будет горечи и суеты в твоей жизни, пусть к счастью и успеху приводит всякий путь, пусть тобой движет сила добродушия и милосердия, пусть в ответ на молитвы твои небеса шлют благо и радость.

Поздравления с Покровой в СМС

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Позвольте поздравить вас с праздником мужества и патриотизма, праздником истории и добра - Днем защитников и защитниц Украины. Это праздник всех, кто любит и защищает свою родину. Это - праздник Украины. Пусть ваш дом будет наполнен светом и любовью, а работа доставляет только удовольствие!

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Преклоняюсь перед твоим мужеством. Я уверена, что благодаря таким героям как ты нас точно ждет победа. С Днем защитников и защитниц Украины!

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От всего сердца желаю вам мира, здоровья и долголетия, бодрости духа и семейного счастья, радости и добра!

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Сегодня поздравляем всех военнослужащих Украины. Вы – наши защитники, опора государства. Покой наших домов, покой близких – в ваших надежных, сильных руках. Примите поздравления с наилучшими пожеланиями: добра, светлого настроения и победы!

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Поздравления с Покровом в открытках

