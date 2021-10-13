Покров Пресвятой Богородицы: никогда не нарушайте этот запрет - будет год несчастий

Покров Пресвятой Богородицы ежегодно отмечается по православному календарю 14 октября. Этот праздник связан с легендой о заступничестве Девы Марии, которая своим покровом (особой накидкой - омофором) защитила от варваров великий город Константинополь. Покров - великий недвунадесятый праздник, который в народе связан с началом сезона свадеб, а также встречей осени с зимой.
Что нельзя делать в праздник, чтобы не навлечь на себя серьезные неприятности - читайте ниже в нашем материале.
Очень важно в этот день не грустить. Считается, что плохое настроение и уныние может сопровождать вас в течение следующего года. И наоборот - чем веселее вы проведете праздник, тем счастливее будете.
Еще одним важным табу на праздник является отказ в гостеприимстве. Если к вам пришли гости - угостите их как можно богаче. Чем пышнее стол - тем больше достатка в течение года.
Также 14 октября нельзя делать следующее:
Испеките блины и угостите ими не только родных и друзей, но и домового, чтобы он не чудил целый год.
Устройте вечером застолье - радуйтесь, веселитесь, но помните о мере. Поделитесь угощением с нуждающимися - вам будет благо.
Простите всех людей, на которых есть обида. Это даст освобождение от негатива и привлечет в вашу жизнь хороших людей, события и настроение.
Раньше с Покрова начинались свадьбы. А чтобы семейная жизнь была удачной, молодые люди шли в церковь и ставили свечу у иконы.
Отметим, что в Украине 14 октября является выходным. Ведь в этот день помимо великого православного праздника отмечается День защитника Украины, а также День украинского казачества.