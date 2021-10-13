Покров Пресвятой Богородицы: никогда не нарушайте этот запрет - будет год несчастий

Что строго запрещено делать на Покров

Очень важно в этот день не грустить. Считается, что плохое настроение и уныние может сопровождать вас в течение следующего года. И наоборот - чем веселее вы проведете праздник, тем счастливее будете.

Еще одним важным табу на праздник является отказ в гостеприимстве. Если к вам пришли гости - угостите их как можно богаче. Чем пышнее стол - тем больше достатка в течение года.

Также 14 октября нельзя делать следующее:

тяжело работать, заниматься хозяйством, уборкой, стиркой, готовкой сложных блюд,

заниматься ремонтом, строительством,

ругаться, бранится, материться,

злоупотреблять спиртным,

одалживать или просить в долг,

девушкам - отказывать сватам - иначе женихов будет ждать еще три года,

стричь волосы, ногти, бороду, а также мыться - сделайте это накануне.

А вот что нужно сделать на Покров Пресвятой Богородицы

Испеките блины и угостите ими не только родных и друзей, но и домового, чтобы он не чудил целый год.

Устройте вечером застолье - радуйтесь, веселитесь, но помните о мере. Поделитесь угощением с нуждающимися - вам будет благо.

Простите всех людей, на которых есть обида. Это даст освобождение от негатива и привлечет в вашу жизнь хороших людей, события и настроение.

Раньше с Покрова начинались свадьбы. А чтобы семейная жизнь была удачной, молодые люди шли в церковь и ставили свечу у иконы.

Отметим, что в Украине 14 октября является выходным. Ведь в этот день помимо великого православного праздника отмечается День защитника Украины, а также День украинского казачества.