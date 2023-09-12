Покращують імунну та серцево-судинну систему: 5 корисних, але не популярних продуктів
Зовсім скоро розпочнеться сезон застуд та знесилення організму. Тому варто наситити організм вітамінами, щоб захистити. Є дуже корисні продукти, про які усі забувають.
Про це повідомила дієтолог та нутриціолог Таміла Максюх в Instagram.
Буряк
Такий овоч дуже корисний для організму. Він багатий мінеральними солями, органічними кислотами і фолієвою кислотою. У яскраво бордовому овочі величезна кількість вітамінів: C, B1, B2, B5, B6 і B9, A і E.
Також багато мікроелементів: калію, кремнію, магнію, натрію, фосфору, міді, цинку і йоду. Цей овоч - рекордсмен по концентрації бору і марганцю, а також один з лідерів за вмістом заліза.
Він допомагає в роботі мʼязової, серцево-судинної та ендокринної систем.
Буряк (фото: Freepik)
Гарбуз
Нутриціолог каже, що гарбуз - це джерело вітамінів групи B, РР, антиоксидантів, мікроелементів, заліза, магнію, калію, фосфору, цинку та клітковини.
Гарбузове насіння і гарбузова олія містять поліненасичені жирні кислоти. Вони сприяють покращенню відтоку жовчі, позитивно впливає на нервову систему, зменшує прояви запалення, покращує роботу сечовидільної системи, а також моторику кишківника.
Гарбуз (фото: Freepik)
Бобові
Корисний для організму вважаються квасоля, горох, сочевиця та нут. Бобові є основою джерела рослинного білка, клітковини та мікроелементів. Вони здатні позитивно впливати на імунну систему.
До того вони містять магній, калій, фолієву кислоту та вітаміни групи B.
Основний недолік - в складі є речовини, які можуть викликати здуття та важкість після прийому цих продуктів.
Бобові (фото: Freepik)
Горіхи та насіння
Вони є джерелом корисних жирів, яких дуже часто не вистачає в раціоні. Горіхи та насіння багаті на фолієву кислоту, калій, фосфор, магній, селен, цинк та кальцій.
Також покращують роботу серцево-судинної системи, позитивно діють при "синдромі сухого ока".
Однак, варто пам'ятати, що такі продукти дуже калорійні, тому не варто зловживати. Допустима норма на добу - 20-40 г.
Горіхи (фото: Freepik)
Морська капуста
За словами дієтолога, морська капуста багата на йод, тому
сприяє покращенню роботи щитоподібної залози, позитивно впливає на центральну нервову систему, опорно-руховий апарат та зменшує проблеми з травленням через велику кількість клітковини.
Такий продукт варто включити до свого раціону хоча б раз
на тиждень.
Морська капуста (фото: wikipedia)
Раніше ми повідомляли, що покласти школяру у ланч-бокс, щоб перекус був смачним і корисним.
Також ми писали, що трапиться з жінкою, яка щодня буде пити пиво.