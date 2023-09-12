Улучшают иммунную и сердечно-сосудистую систему: 5 полезных, но не популярных продуктов

Совсем скоро начнется сезон простуд и истощение организма. Поэтому следует насытить организм витаминами, чтобы защитить. Существуют очень полезные продукты, о которых все забывают.

Об этом сообщила диетолог и нутрициолог Тамила Максюх в Instagram .

Свекла

Такой овощ очень полезен организму. Он богат минеральными солями, органическими кислотами и фолиевой кислотой. В ярко бордовом овоще множество витаминов: C, B1, B2, B5, B6 и B9, A и E.

Также много микроэлементов: калия, кремния, магния, натрия, фосфора, меди, цинка и йода. Этот овощ - рекордсмен по концентрации бора и марганца, а также один из лидеров по содержанию железа.

Он помогает в работе мышечной, сердечно-сосудистой и эндокринной систем.

Свекла (фото: Freepik)

Тыква

Нутрициолог говорит, что тыква - это источник витаминов группы B, РР, антиоксидантов, микроэлементов, железа, магния, калия, фосфора, цинка и клетчатки.

Тыквенные семена и тыквенное масло содержат полиненасыщенные жирные кислоты. Они способствуют улучшению оттока желчи, оказывают положительное влияние на нервную систему, уменьшают проявления воспаления, улучшают работу мочевыделительной системы, а также моторику кишечника.

Тыква (фото: Freepik)

Бобовые

Полезными для организма считаются фасоль, горох, чечевица и нут. Бобовые являются основой источника растительного белка, клетчатки и микроэлементов. Они способны оказывать положительное воздействие на иммунную систему.

К тому же они содержат магний, калий, фолиевую кислоту и витамины группы B.

Основной недостаток - в составе есть вещества, которые могут вызывать вздутие и тяжесть после приема этих продуктов.

Бобовые (фото: Freepik)

Орехи и семена

Они служат источником полезных жиров, которых очень часто не хватает в рационе. Орехи и семена богаты фолиевой кислотой, калием, фосфором, магнием, селеном, цинком и кальцием.

Также улучшают работу сердечно-сосудистой системы, положительно действуют при "синдроме сухого глаза".

Однако следует помнить, что такие продукты очень калорийны, поэтому не стоит злоупотреблять. Допустимая норма в сутки - 20-40 г.

Орехи (фото: Freepik)

Морская капуста

По словам диетолога, морская капуста богата йодом, поэтому

способствует улучшению работы щитовидной железы, положительно влияет на центральную нервную систему, опорно-двигательный аппарат и уменьшает проблемы с пищеварением из-за большого количества клетчатки.

Такой продукт следует включить в свой рацион хотя бы раз

в неделю.

Морская капуста (фото: wikipedia)