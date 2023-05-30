Покращує травлення та здоров'я шкіри: ось який фрукт варто їсти усім

Чим корисний кавун

Літня ягода містить чимало корисних речовин: харчові волокна, магній, калій, вітамін С і вітамін А, лікопен та інші каротиноїди.

покращити якість дієти.

Під час дослідження, яке тривало з 2003 по 2018 роки, фахівці проаналізували дані людей, які часто споживали кавун. В результаті виявили, що в організмі була збільшена кількість поживних речовин.

Зокрема, завдяки лікопену у складі кавуна, знижується ризик розвитку серцево-судинних захворювань та передчасної смерті від цих хвороб.

Скільки калорій

Основна перевага й у тому, що калорійність кавуна - усього 30 кілокалорій на 100 грамів. Також у цього складі багато води та мало жирів, що є ідеальним варіантом перекусу для людей, які намагаються схуднути.

Також ягода допомагає знизити кров'яний тиск, м'язові болі, покращує травлення та здоров'я шкіри.

На добу лікарі та дієтологи рекомендують їсти дорослим до 500 грамів кавуна, а дітям - від 80 до 150 грамів.