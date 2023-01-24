Покращує стан шкіри голови: експерт розповіла всю правду про популярну процедуру для волосся

Красиве і здорове волосся - це результат ретельного догляду і ідеально підібраних засобів. Але здоров'я шкіри голови також відіграє важливу роль. Особливо популярним став пілінг для шкіри голови.

Про це розповіла трихолог Наталія Габор в Instagram .

Що таке пілінг шкіри голови

Пілінг - це повноцінне очищення шкіри голови, в ході якого видаляється верхній ороговілий шар, надлишки шкірного жиру, залишки незмивних засобів. Після пілінгу шкіра набагато краще дихає.

Така процедура відмінно впливає на процес мікроциркуляції крові, зменшує кількість лупи і позбавляє від сверблячки.

Очищення шкіри голови рекомендується робити дівчатам з різними типами шкіри, крім пошкодженої. Також не варто вдаватися до пілінгу дівчатам, які недавно пофарбували волосся, бо процедура зіпсує весь ефект

Як правильно підібрати та використовувати

Трихолог каже, що правильність вибору залежить від уважно прочитаної інформації на упаковці та дотримання інструкції. Також важливо користуватись лише тим пілінгом, який підходить для вашого типу шкіри.

Якщо шкіра голови нормального типу, то пілінг достатньо використовувати 1 раз на місяць, жирний тип - 1 раз в 2-3 тижні, жирний з лупою або сухий краще по рекомендації трихолога.

Пілінг необхідно наносити на чисте вологе волосся і легко масажувати шкіру акуратними круговими рухами протягом 2-3 хвилин. Після цього все потрібно змити теплою водою й нанеси на волосся зволожуючу маску або сироватку.

Не варто робити пілінг, попередньо не намочивши голову - це може стати причиною ушкоджень шкіри та плутання волосся.