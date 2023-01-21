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Ось як часто потрібно підстригати кінчики волосся: буде доглянутим та менше плутатись

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Субота 21 січня 2023 17:15
Ось як часто потрібно підстригати кінчики волосся: буде доглянутим та менше плутатись Як часто потрібно підстригати кінчики волосся (freepik)
Автор: Тетяна Самарук

Щоб волосся було здоровим та виглядало доглянутим, потрібно підстригати кінчики. Це варто робити у певний термін, адже саме тоді буде результат.

Про це повідомила трихолог Наталія Габор в Instagram.

Як часто можна підстригати кінчики

Трихолог каже, якщо ви хочете, щоб волосся виглядало гарним і доглянутим, не нехтуйте важливим правилом - вчасне підстригання кінчиків.

Навіть при бажанні відростити довжину, найкраще підстригати кінчики по 1-2 см кожні 3-4 місяці.

У такому випадку волосся завжди буде в хорошому стані, тому що сухі, посічені постійно підстригатимуться, а при розчісуванні волосся буде менше плутатись та пошкоджуватися.

За словами фахівця, в середньому за місяць волосся відростає на 1- 2 см. Так, в період підстригання ви заберете один місяць довжини.

"Якщо для вас не важлива довжина волосся, то перукар забере стільки, скільки вважає за потрібне. Краще до нього прислухатись, перукарі бачать і розуміють, що посічені кінчики не реанімує жодний "диво" засіб", - йдеться у повідомленні.

Скористайтеся "календарем росту"

Щоб вибрати кращий період для підстригання кінчиків волосся, слід заглянути в так званий місячний календар, в якому зазначаються найбільш підходящі дні для здійснення різних косметичних процедур, а також дні для стрижки та фарбування волосся. Прийнято вважати, що після скоєних процедур у такі дні локони швидше ростуть.

Існує думка, що на волоссі знаходиться скупчення всієї негативної енергії, а особливо на його кінчиках, тому регулярна стрижка на пару сантиметрів може позбавити вас від неї. Адже часто, коли рівняють волосся, виникає відчуття легкості, можливо, це може бути пов'язано з позбавленням від скупчення негативної інформації.

Раніше ми повідомляли, які звички у догляді за волоссям призводять до його випадіння.

Також ми писали, кому категорично заборонено нарощувати волосся, щоб не зашкодити здоров'ю.

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