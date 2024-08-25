Покращує сон та знижує стрес: нутриціолог назвала продукти з корисним мінералом

Важливим мінералом, який підтримує організм у рівновазі, особливо під час стресу, фізичних навантажень і у повсякденному житті є магній. Існують певні продукти, які містять великий вміст цього мінералу.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram -сторінку нутриціолога Олени Костюк.

32 мг магнію на 1 шт. А це своєю чергою чудове джерело для відновлення після тренувань.

79 мг магнію на 100 г продукту. Це чудове джерело для зміцнення кісток і розслаблення м’язів.

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