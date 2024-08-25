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Покращує сон та знижує стрес: нутриціолог назвала продукти з корисним мінералом

Неділя 25 серпня 2024 19:01
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Покращує сон та знижує стрес: нутриціолог назвала продукти з корисним мінералом Вплив магнію на організм та в яких продуктах його найбільше (фото: Freepik)
Автор: Тетяна Самарук

Важливим мінералом, який підтримує організм у рівновазі, особливо під час стресу, фізичних навантажень і у повсякденному житті є магній. Існують певні продукти, які містять великий вміст цього мінералу.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram-сторінку нутриціолога Олени Костюк.

Норма магнію

Норми прийому магнію для дорослих становить:

  • рекомендована добова доза магнію складає 400 мг
  • при стресі, активних заняттях спортом, навантаженнях, добова норма підвищується - до 600 мг/добу

За словами експерта, магній сприяє регуляції рівня мелатоніну, допомагаючи поліпшити якість сну. Частину можна отримати з продуктів.

Продукти з магнієм

Існує доволі велика кількість продуктів, які багаті на магній

Гарбузове насіння

В продукті міститься 262 мг магнію на 30 г. Сприяє підтримці нервової системи та м’язів.

Шпинат

79 мг магнію на 100 г продукту. Це чудове джерело для зміцнення кісток і розслаблення м’язів.

Мигдаль

В горіхах міститься 76 мг магнію на 30 г. Мигдаль сприяє підтримці серцево-судинної системи.

Чорний шоколад (70% какао і вище)

64 мг магнію на 30 г продуту.

Покращує настрій та насичує організм енергією.

Авокадо

58 мг магнію на 1 шт. Допомагає у засвоєнні кальцію, підтримує роботу серця.

Банани

32 мг магнію на 1 шт. А це своєю чергою чудове джерело для відновлення після тренувань.

Кеш’ю

В кеш'ю міститься 83 мг магнію на 30 г продукту. Він допомагає знизити рівень стресу.

Продукти для нормалізації сну

Нутриціолог назвала виключно продукти, які нормалізовують сон та допомагають уникнути безсоння:

  • мигдаль - містить мелатонін та магній, допомагає розслабитися і краще засинати
  • вишня - природне джерело мелатоніну, який регулює цикл сну
  • ківі - багатий антиоксидантами і серотоніном, покращує якість сну
  • ромашковий чай - містить антиоксидант апігенін, який покращує сон і знижує безсоння
  • волоські горіхи - містять мелатонін і омега-3 жирні кислоти, що підтримують здоров’я мозку та якість сну
  • жирна риба (лосось, тунець, макрель) - високий вміст омега-3 і вітаміну D, що сприяє покращенню сну
  • вівсянка - багата триптофаном і магнієм, які допомагають розслабитися і легше засинати
  • молоко - містить триптофан і кальцій, які сприяють виробленню мелатоніну та заспокоєнню перед сном

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