Покращує сон та знижує стрес: нутриціолог назвала продукти з корисним мінералом
Важливим мінералом, який підтримує організм у рівновазі, особливо під час стресу, фізичних навантажень і у повсякденному житті є магній. Існують певні продукти, які містять великий вміст цього мінералу.
Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram-сторінку нутриціолога Олени Костюк.
Норма магнію
Норми прийому магнію для дорослих становить:
- рекомендована добова доза магнію складає 400 мг
- при стресі, активних заняттях спортом, навантаженнях, добова норма підвищується - до 600 мг/добу
За словами експерта, магній сприяє регуляції рівня мелатоніну, допомагаючи поліпшити якість сну. Частину можна отримати з продуктів.
Продукти з магнієм
Існує доволі велика кількість продуктів, які багаті на магній
Гарбузове насіння
В продукті міститься 262 мг магнію на 30 г. Сприяє підтримці нервової системи та м’язів.
Шпинат
79 мг магнію на 100 г продукту. Це чудове джерело для зміцнення кісток і розслаблення м’язів.
Мигдаль
В горіхах міститься 76 мг магнію на 30 г. Мигдаль сприяє підтримці серцево-судинної системи.
Чорний шоколад (70% какао і вище)
64 мг магнію на 30 г продуту.
Покращує настрій та насичує організм енергією.
Авокадо
58 мг магнію на 1 шт. Допомагає у засвоєнні кальцію, підтримує роботу серця.
Банани
32 мг магнію на 1 шт. А це своєю чергою чудове джерело для відновлення після тренувань.
Кеш’ю
В кеш'ю міститься 83 мг магнію на 30 г продукту. Він допомагає знизити рівень стресу.
Продукти для нормалізації сну
Нутриціолог назвала виключно продукти, які нормалізовують сон та допомагають уникнути безсоння:
- мигдаль - містить мелатонін та магній, допомагає розслабитися і краще засинати
- вишня - природне джерело мелатоніну, який регулює цикл сну
- ківі - багатий антиоксидантами і серотоніном, покращує якість сну
- ромашковий чай - містить антиоксидант апігенін, який покращує сон і знижує безсоння
- волоські горіхи - містять мелатонін і омега-3 жирні кислоти, що підтримують здоров’я мозку та якість сну
- жирна риба (лосось, тунець, макрель) - високий вміст омега-3 і вітаміну D, що сприяє покращенню сну
- вівсянка - багата триптофаном і магнієм, які допомагають розслабитися і легше засинати
- молоко - містить триптофан і кальцій, які сприяють виробленню мелатоніну та заспокоєнню перед сном
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