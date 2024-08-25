Улучшает сон и снижает стресс: нутрициолог назвала продукты с полезным минералом

Воздействие магния на организм и в каких продуктах его больше всего (фото: Freepik)

Важным минералом, который поддерживает организм в равновесии, особенно во время стресса, физических нагрузок и в повседневной жизни является магний. Есть определенные продукты, содержащие большое содержание этого минерала.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram-страницу нутрициолога Елены Костюк.

Норма магния Нормы приема магния для взрослых: рекомендованная суточная доза магния составляет 400 мг

при стрессе, активных занятиях спортом, нагрузках, суточная норма повышается - до 600 мг/сутки По словам эксперта, магний способствует регуляции уровня мелатонина, помогая улучшить качество сна. Часть можно получить из продуктов. Продукты с магнием Существует достаточно большое количество продуктов, богатых магнием Тыквенные семена В продукте содержится 262 мг магния на 30 г. Способствует поддержанию нервной системы и мышц. Шпинат 79 мг магния на 100 г продукта. Это отличный источник для укрепления костей и расслабления мышц. Миндаль В орехах содержится 76 мг магния на 30 г. Миндаль способствует поддержанию сердечно-сосудистой системы. Черный шоколад (70% какао и выше) 64 мг магния на 30 г продута. Улучшает настроение и насыщает организм энергией. Авокадо 58 мг магния на 1 шт. Помогает в усвоении кальция, поддерживает работу сердца. Бананы 32 мг магния на 1 шт. А это в свою очередь отличный источник для восстановления после тренировок. Кешью В кешью содержится 83 мг магния на 30 г продукта. Он помогает снизить уровень стресса. Продукты для нормализации сна Нутрициолог назвала исключительно продукты, которые нормализуют сон и помогают избежать бессонницы: миндаль - содержит мелатонин и магний, помогает расслабиться и лучше засыпать

вишня - природный источник мелатонина, регулирующий цикл сна

киви - богат антиоксидантами и серотонином, улучшает качество сна

ромашковый чай - содержит антиоксидант апигенин, который улучшает сон и снижает бессонницу

грецкие орехи - содержат мелатонин и омега-3 жирные кислоты, поддерживающие здоровье мозга и качество сна

жирная рыба (лосось, тунец, макрель) - высокое содержание омега-3 и витамина D, способствующее улучшению сна

овсянка - богата триптофаном и магнием, которые помогают расслабиться и легче засыпать

молоко - содержит триптофан и кальций, способствующие выработке мелатонина и успокоению перед сном