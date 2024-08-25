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Улучшает сон и снижает стресс: нутрициолог назвала продукты с полезным минералом

Воскресенье 25 августа 2024 19:01
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Улучшает сон и снижает стресс: нутрициолог назвала продукты с полезным минералом Воздействие магния на организм и в каких продуктах его больше всего (фото: Freepik)
Автор: Татьяна Самарук

Важным минералом, который поддерживает организм в равновесии, особенно во время стресса, физических нагрузок и в повседневной жизни является магний. Есть определенные продукты, содержащие большое содержание этого минерала.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram-страницу нутрициолога Елены Костюк.

Норма магния

Нормы приема магния для взрослых:

  • рекомендованная суточная доза магния составляет 400 мг
  • при стрессе, активных занятиях спортом, нагрузках, суточная норма повышается - до 600 мг/сутки

По словам эксперта, магний способствует регуляции уровня мелатонина, помогая улучшить качество сна. Часть можно получить из продуктов.

Продукты с магнием

Существует достаточно большое количество продуктов, богатых магнием

Тыквенные семена

В продукте содержится 262 мг магния на 30 г. Способствует поддержанию нервной системы и мышц.

Шпинат

79 мг магния на 100 г продукта. Это отличный источник для укрепления костей и расслабления мышц.

Миндаль

В орехах содержится 76 мг магния на 30 г. Миндаль способствует поддержанию сердечно-сосудистой системы.

Черный шоколад (70% какао и выше)

64 мг магния на 30 г продута.

Улучшает настроение и насыщает организм энергией.

Авокадо

58 мг магния на 1 шт. Помогает в усвоении кальция, поддерживает работу сердца.

Бананы

32 мг магния на 1 шт. А это в свою очередь отличный источник для восстановления после тренировок.

Кешью

В кешью содержится 83 мг магния на 30 г продукта. Он помогает снизить уровень стресса.

Продукты для нормализации сна

Нутрициолог назвала исключительно продукты, которые нормализуют сон и помогают избежать бессонницы:

  • миндаль - содержит мелатонин и магний, помогает расслабиться и лучше засыпать
  • вишня - природный источник мелатонина, регулирующий цикл сна
  • киви - богат антиоксидантами и серотонином, улучшает качество сна
  • ромашковый чай - содержит антиоксидант апигенин, который улучшает сон и снижает бессонницу
  • грецкие орехи - содержат мелатонин и омега-3 жирные кислоты, поддерживающие здоровье мозга и качество сна
  • жирная рыба (лосось, тунец, макрель) - высокое содержание омега-3 и витамина D, способствующее улучшению сна
  • овсянка - богата триптофаном и магнием, которые помогают расслабиться и легче засыпать
  • молоко - содержит триптофан и кальций, способствующие выработке мелатонина и успокоению перед сном

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