Улучшает сон и снижает стресс: нутрициолог назвала продукты с полезным минералом
Важным минералом, который поддерживает организм в равновесии, особенно во время стресса, физических нагрузок и в повседневной жизни является магний. Есть определенные продукты, содержащие большое содержание этого минерала.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram-страницу нутрициолога Елены Костюк.
Норма магния
Нормы приема магния для взрослых:
- рекомендованная суточная доза магния составляет 400 мг
- при стрессе, активных занятиях спортом, нагрузках, суточная норма повышается - до 600 мг/сутки
По словам эксперта, магний способствует регуляции уровня мелатонина, помогая улучшить качество сна. Часть можно получить из продуктов.
Продукты с магнием
Существует достаточно большое количество продуктов, богатых магнием
Тыквенные семена
В продукте содержится 262 мг магния на 30 г. Способствует поддержанию нервной системы и мышц.
Шпинат
79 мг магния на 100 г продукта. Это отличный источник для укрепления костей и расслабления мышц.
Миндаль
В орехах содержится 76 мг магния на 30 г. Миндаль способствует поддержанию сердечно-сосудистой системы.
Черный шоколад (70% какао и выше)
64 мг магния на 30 г продута.
Улучшает настроение и насыщает организм энергией.
Авокадо
58 мг магния на 1 шт. Помогает в усвоении кальция, поддерживает работу сердца.
Бананы
32 мг магния на 1 шт. А это в свою очередь отличный источник для восстановления после тренировок.
Кешью
В кешью содержится 83 мг магния на 30 г продукта. Он помогает снизить уровень стресса.
Продукты для нормализации сна
Нутрициолог назвала исключительно продукты, которые нормализуют сон и помогают избежать бессонницы:
- миндаль - содержит мелатонин и магний, помогает расслабиться и лучше засыпать
- вишня - природный источник мелатонина, регулирующий цикл сна
- киви - богат антиоксидантами и серотонином, улучшает качество сна
- ромашковый чай - содержит антиоксидант апигенин, который улучшает сон и снижает бессонницу
- грецкие орехи - содержат мелатонин и омега-3 жирные кислоты, поддерживающие здоровье мозга и качество сна
- жирная рыба (лосось, тунец, макрель) - высокое содержание омега-3 и витамина D, способствующее улучшению сна
- овсянка - богата триптофаном и магнием, которые помогают расслабиться и легче засыпать
- молоко - содержит триптофан и кальций, способствующие выработке мелатонина и успокоению перед сном
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