Операція буде непотрібна. Три продукти, які треба їсти від запалення суглобів

Запалення суглобів, або артрит, - це загальний термін, який описує запальні процеси, що впливають на один чи кілька суглобів. Вони можуть проявлятися через біль, набряк, почервоніння та обмеження рухливості.

Які продукти треба включити в раціон для профілактики артриту, розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на TikTok хірурга з Нового Орлеану Ніка Папаса.

Що треба знати про запалення

Хоча запалення є нормальною реакцією на хворобу або травму, цей хронічний процес може бути шкідливим. Він може пошкодити здорові тканини, і це було пов’язано з діабетом, хворобами серця та раком, серед інших серйозних захворювань.

Лікар повідомив, що зменшення запалення потенційно може означати уникнення операції.

Які 3 продукти треба їсти для зменшення запалення

Чорниці

Цей суперпродукт містить більше антиоксидантів, ніж інші фрукти та овочі. Намагайтеся споживати жменьку ягід щодня. Цей антиоксидантний продукт чудово впливає на здоров’я серця, а високий вміст клітковини в чорниці сприяє травленню. Останні дослідження також показують, що дика чорниця може прискорити спалювання жиру під час тренувань.

Волоські горіхи

Щоб отримати омега-3 жирні кислоти, відомі своїми протизапальними властивостями, лікар Паппас з’їдає жменю волоських горіхів під час обіду. Дослідники з Національного інституту старіння виявили, що вживання волоських горіхів корисно для тіла та розуму та покращує пам’ять у пацієнтів із хворобою Альцгеймера.

До речі, дослідження пов’язують споживання волоських горіхів із покращенням якості сперми.

Чорний шоколад

"Я їм три невеликі шматочки 70% темного шоколаду ввечері після вечері для протизапальної дії флаванолів, а також для насичення", - сказав хірург.

Крім того, доведено, що кілька шматочків високоякісного темного шоколаду призводять до розслабленого та більш спокійного сну.

Продукт сприяє виробленню серотоніну, гормону щастя, який також може змусити людей почуватися більше щасливими. Однак любителі чорного шоколаду повинні знати про нові дослідження, які показали, що деякі з цих плиток містять небезпечні рівні свинцю та кадмію.