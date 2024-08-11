Улучшит иммунитет, зрение и настроение. Суперфрукт, который нужно есть всем

На прилавках магазинов все чаще появляются маленькие зеленые мини-фрукты киви, которые растут в Украине. В отличие от киви, они имеют гладкую съедобную кожуру и богаты витамином С, которого у них больше, чем в лимоне или даже перце. Речь идет об актинидии.

Почему этот фрукт - суперполезный, расскажет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Strona Zdrowia.

Что нужно знать об актинидии

Актинидия обычно созревает ближе к осени. Эти фрукты укрепят ваш иммунитет, а также поддержат пищеварение, работу сердца и фертильность, а также снизят уровень сахара и холестерина в крови.

Плоды мини-киви снаружи похожи на крыжовник или белый виноград, а в разрезанном состоянии - на маленькие киви. Они маленькие и имеют гладкую съедобную кожуру, чем и отличаются от киви. Они также обладают более сладким вкусом и более выразительным запахом, чем их крупный "родственник".

Актинидия - очень полезная (Скриншот)

Мини-киви богат витамином С, которого в нем больше, чем в лимоне или даже перце. В 100 г фрукта содержится 52,5 мг витамина С, то есть примерно 70% - суточная потребность в этом витамине взрослого человека. Этот плод низкокалорийный - содержит около 77 ккал/100 г.

Плоды также являются источником калия, которого у них больше, чем в бананах (163-382 мг/100 г), кальция (51-120 мг), витамина Е (4,6-5,28 мг) и витаминов группы В органические кислоты, полифенолы и антоцианы.

Почему актинидия полезна?

В этом чудесном продукте высокое содержание витамина С, антиоксидантов, лютеина и миоинозита.

Витамин С является сильным антиоксидантом, устраняющим свободные радикалы и уменьшающим окислительный стресс. Поддерживает иммунитет, ускоряет выздоровление при инфекциях, поддерживает работу кровеносной системы, укрепляет кости и суставы.

Фрукт также содержит миоинозит (до 982 мг/100 г), называемый витамином В8, хотя он не является витамином, поскольку может синтезироваться организмом.

Миоинозит регулирует уровень сахара в крови и повышает чувствительность клеток к инсулину, таким образом снижая риск развития диабета, ожирения и рака. Этот ингредиент также влияет на правильную работу нервной системы, обладает антидепрессивным действием и улучшает настроение.

Миоинозит и витамин Е, которые называют витамином молодости, также положительно влияют на фертильность и регулируют менструальный цикл.

Также этот продукт снижает уровень холестерина в крови, что благотворно влияет на сердечно-сосудистую систему. Плоды также содержат большое количество лютеина, каротиноида, обладающего антиоксидантными свойствами.

Лютеин поддерживает зрение, предотвращает дегенерацию желтого пятна и защищает от развития катаракты. Перекусывать мини киви следует во время работы за компьютером. Рекомендуется употреблять также пожилые люди, у которых с возрастом ослабевает зрение.

Фрукт также содержит высокое содержание клетчатки и содержит актинидин, протеолитический фермент, облегчающий переваривание белков в пищеварительном тракте.

Благодаря этому мини-киви поддерживает пищеварение, а актинидин также поддерживает развитие кишечной флоры, благодаря чему положительно влияет на иммунитет и улучшает перистальтику кишечника, регулирует стул и предотвращает запоры.

Клетчатка также обеспечивает большее чувство сытости, что предотвращает перекус между приемами пищи, регулирует обмен веществ и способствует снижению веса.