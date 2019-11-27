Покорил Деми Мур и Бритни Спирс: известный мультимиллиардер найден мертвым

В США обнаружили мертвым сына 72-летнего соучредителя Hard Rock Cafе Питера Мортона, известного бизнесмена, мультимиллиардера, 38-летнего владельца сети закусочных Гарри Мортона. Об этом сообщает издание Daily Mail.

По предварительным данным, у Гарри Мортона случился внезапный сердечный приступ. Родные бизнесмена утверждают, что у мужчины ранее наблюдались проблемы с сердцем. Однако официальная информация будет известна только после проведения вскрытия.

Генри Мортон (Фото: lamag.com)

Кроме того, появилась информация из источников в окружении мультимиллионера о том, что Мортон увлекался галлюциногенным препаратами. Он применял самодельные смеси, якобы для связи с потусторонним миром. Родственники опровергают данные заявления и настаивают на том, что у бизнесмена были проблемы со здоровьем.

Генри Мортон – известный 38-летний американский бизнесмен, владелец сети закусочных по всей Америке. Свой бизнес он основал в 18 лет – он открыл первую закусочную Pinc Taco. В 2008 году он купил ночной клуб у Джонни Деппа Viper Room. В марте 2019 он выкупил бывшее поместье Элвиса Пресли в Беверли-Хиллз за 26 миллионов долларов.

Генри Мортон (Фото: lamag.com)

Однако не только успешный бизнес принес Генри Мортону славу. Его имя связывали с многими звездами Голливуда. У него был роман с актрисой Деми Мур, сразу после того как она рассталась с Эштоном Катчером. Также его видели в обществе Дженифер Энистон, Хайден Панеттьери и Бритни Спирс.

В 2006 году у него был роман с Линдси Лохан. Актриса написала в своем микроблоге, что Генри Мортон был ее лучшим другом и лучшей частью ее жизни.

Незадолго со своей гибели Мортон стал добровольным помощником шерифа в Западном Голливуде. Полицейские рассказали, что он очень помогал в работе детективов.