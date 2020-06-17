Поклонники Шария после митинга оставили кучу мусора в центре Киева (фото)

После акции возле Офиса президента поклонники партии Шария не захотели убирать за собой мусор
Поклонники Анатолия Шария сегодня, 17 июня, устроили митинг под Офисом президента Украины. В то же время там собрались и противники скандального блогера, которые в белых халатах пришли "полечить" приверженцев Шария.
Помитинговав под ОП поклонники Шария стали перемещаться в сторону Министерства внутренних дел, оставив после себя кучу листовок, одноразовых масок, бутылок из-под воды, битых яиц и прочего мусора.
А вот убирать красные листовки и прочий брошенный сор придется коммунальным службам города Киева.
Поклонники Шария оставили после себя горы мусора (фото: РБК-Украина)
СМИ сообщают, что сейчас в центре Киева происходят провокации и задержания. Распыляют слезоточивый газ.
После того, как угроза столкновений между протестующими усилилась, на Банковую прибыли силы полиции и Национальной гвардии.
Ранее мы писали, что Анатолия Шария уличили в обмане и жестко опозорили.
Также сообщалось, что Михаил Добкин рассказал, как выиграет выборы мэра Киева, и рассмешил сеть.
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Автор: Светлана Мащенко