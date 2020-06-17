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Поклонники Шария после митинга оставили кучу мусора в центре Киева (фото)

STYLERПроисшествия    17.06.2020 - 12:31
Поклонники Шария после митинга оставили кучу мусора в центре Киева (фото)
Анатолий Шарий (фото: facebook.com/anatolijsharij)

После акции возле Офиса президента поклонники партии Шария не захотели убирать за собой мусор

Поклонники Анатолия Шария сегодня, 17 июня, устроили митинг под Офисом президента Украины. В то же время там собрались и противники скандального блогера, которые в белых халатах пришли "полечить" приверженцев Шария.

Помитинговав под ОП поклонники Шария стали перемещаться в сторону Министерства внутренних дел, оставив после себя кучу листовок, одноразовых масок, бутылок из-под воды, битых яиц и прочего мусора.

А вот убирать красные листовки и прочий брошенный сор придется коммунальным службам города Киева.

Поклонники Шария после митинга оставили кучу мусора в центре Киева (фото)Поклонники Шария после митинга оставили кучу мусора в центре Киева (фото)Поклонники Шария после митинга оставили кучу мусора в центре Киева (фото)

Поклонники Шария оставили после себя горы мусора (фото: РБК-Украина)

СМИ сообщают, что сейчас в центре Киева происходят провокации и задержания. Распыляют слезоточивый газ.

После того, как угроза столкновений между протестующими усилилась, на Банковую прибыли силы полиции и Национальной гвардии.

Ранее мы писали, что Анатолия Шария уличили в обмане и жестко опозорили.

Также сообщалось, что Михаил Добкин рассказал, как выиграет выборы мэра Киева, и рассмешил сеть.

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Автор: Светлана Мащенко

Теги Новости Украины протестАнатолий ШарийМитинг
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