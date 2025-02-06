Покладіть це до цибулі, щоб зберігати її до весни

Що допоможе довго зберігати цибулю

Нерідко цибулю вирощують на городах або купують у сітках, щоб заощадити час і гроші. Однак, щоб отримати реальну вигоду від такої покупки, ключовим моментом є правильне зберігання.

Цибуля - один з найбільш витривалих овочів, але лише за умови правильного зберігання. В іншому випадку вона швидко розм'якшується, проростає або починає псуватися.

Вологість, відсутність належної вентиляції або недоречне сусідство з іншими продуктами - основні причини, через які цей овоч швидко псується.

Втім, щоб зберігати цибулю якомога довше, існує кілька старих способів. Дотримуючись кількох простих правил, можна продовжити термін його зберігання до двох місяців.

Основне правило - залишати цибулю в натуральній шкірці, яка є ефективним захистом від псування. Найкраще зберігати її в джутових або бавовняних мішечках, які забезпечують достатню циркуляцію повітря.

Однак, якщо в приміщенні висока вологість, варто скористатися простим трюком. У контейнер з цибулею можна покласти паперовий рушник або рулон туалетного паперу, щоб ввібрати зайву вологу. Однак важливо регулярно перевіряти і замінювати матеріал, коли він стає вологим.

Де зберігати цибулю

Найкраще місце для зберігання цибулі - сухе і трохи прохолодне приміщення з хорошою циркуляцією повітря. Непогано підійде підвал або гараж, за умови, що там не буде занадто високої вологості.

У квартирі можна використовувати вентильовані ящики або картонні коробки з отворами. Якщо одна з цибулин починає псуватися, слід негайно викинути її, щоб проблема не поширилася на інші.

В крайньому разі, цибулю можна зберігати в холодильнику або в кухонній шафі, якщо є достатньо простору і хороша вентиляція. Дотримуючись цих простих правил, можна зберегти свіжу цибулю на тривалий час і уникнути непотрібних відходів.