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Покладіть чайний пакетик в пральну машину: геніальна хитрість для вашого одягу

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Середа 21 вересня 2022 09:40
Покладіть чайний пакетик в пральну машину: геніальна хитрість для вашого одягу Фото: Пральна машина краще пратиме з чайним пакетиком (freepik)
Автор: Світлана Мащенко

Досвідчені господарі знають, що пральна машина може творити дива з чайним пакетиком. Але використовувати такий лайфхак треба для тканин певного кольору.

Про це пише SantePlus.

Як чай допоможе з пранням?

Простий пакетик чаю може повернути яскравість вашим джинсам, светру, світшоту чи навіть футболці темних кольорів.

Наповніть миску гарячою водою, додайте два настояних чайних пакетика і трохи яблучного оцту. Потім замочіть у розчині свій темний одяг, скоро чай підсилить кольори ваших речей. Далі виперіть одяг у пральній машині.

Покладіть чайний пакетик в пральну машину: геніальна хитрість для вашого одягу

Фото: Чайний пакетик (pixabay)

Так само можна вчинити і з кавою

Просто налийте чашку натуральної кави кави у відділення для прального засобу, призначене для пом’якшувача тканини, а потім увімкніть пральну машину.

Коли прання закінчиться, запустіть цикл ще раз, вже без добавок, щоб позбутися запаху кави.

Кава оживить чорний одяг і затемнить відтінки найтемніших кольорів.

"Щоб зберегти інтенсивність кольору найтемнішого одягу, скористайтеся перевагами цих природних розчинів, не вдаючись до пральних засобів із хімічним вмістом", - радять досвідчені господарі.

Раніше ми писали, що робити, якщо пральна машина погано стала вимивати пральний порошок.

Також читайте, які речі категорично не можна прати з кондиціонером.

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