Покладіть чайний пакетик в пральну машину: геніальна хитрість для вашого одягу
Досвідчені господарі знають, що пральна машина може творити дива з чайним пакетиком. Але використовувати такий лайфхак треба для тканин певного кольору.
Про це пише SantePlus.
Як чай допоможе з пранням?
Простий пакетик чаю може повернути яскравість вашим джинсам, светру, світшоту чи навіть футболці темних кольорів.
Наповніть миску гарячою водою, додайте два настояних чайних пакетика і трохи яблучного оцту. Потім замочіть у розчині свій темний одяг, скоро чай підсилить кольори ваших речей. Далі виперіть одяг у пральній машині.
Фото: Чайний пакетик (pixabay)
Так само можна вчинити і з кавою
Просто налийте чашку натуральної кави кави у відділення для прального засобу, призначене для пом’якшувача тканини, а потім увімкніть пральну машину.
Коли прання закінчиться, запустіть цикл ще раз, вже без добавок, щоб позбутися запаху кави.
Кава оживить чорний одяг і затемнить відтінки найтемніших кольорів.
"Щоб зберегти інтенсивність кольору найтемнішого одягу, скористайтеся перевагами цих природних розчинів, не вдаючись до пральних засобів із хімічним вмістом", - радять досвідчені господарі.
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