Поки РФ вбиває ракетами дітей і дорослих: українці вивели в тренди YouTube зрадницю Асті

Українці продовжують споживати ворожий контент, поки армія РФ знищує наш народ. Доказом цього може слугувати список найпрослухованіших треків на українському YouTube , в який увійшла нова пісня уродженки Черкас, зрадниці Анни Асті.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на музичний топ відеохостингу "Популярне".

Анна Асті нещодавно випустила нову пісню, і, схоже, деякі українці не мають наміру відмовлятися від її творчості.

Трек запроданки зайняв 7-у позицію в чарті популярної музики і зібрав близько півмільйона прослуховувань.

На четвертій позиції розмістився трек російського репера Джигана, який народився в Одесі і з 24 лютого 2022 року мовчить про геноцид свого народу.

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Хто така Anna Asti

Анна Асті народилася в Чернівцях, але для розвитку кар'єри вирушила до Росії, де стала частиною дуету Artik&Asti. Минулого року стало відомо про розпад цього колективу, і співачка вирішила зайнятися сольною кар'єрою.

В Україні залишилися її родичі, з якими вона зустрічалася на початку повномасштабного російського вторгнення. Перші дні війни вони провели разом у бомбосховищі, але згодом Анна повернулася назад до Росії, заробляти криваві рублі.

Анни Асті (фото: російські ЗМІ)

Хоча співачка жодного разу не прокоментувала жахіття, які відбуваються на її батьківщині, її позиція стає зрозумілою через активну концертну діяльність в РФ та дружбу з артистами, які підтримують режим Путіна.

У минулому році російські ЗМІ поширили інформацію про те, що запроданка отримала російське громадянство.

Зазначалось, що отримати паспорт РФ для скандальної співачки не було складно, адже від 2020 року вона перебуває у шлюбі з російським бізнесменом Станіславом Юркіним.