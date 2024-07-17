"Поки мама не встигла розповісти": Емма Робертс виходить заміж (фото)

Зірка "Американської історії жахів" і "Королев крику" Емма Робертс оголосила про заручини зі своїм бойфрендом, актором Коді Джоном.
Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram знаменитості.
Так, у своїх соцмережах акторка поділилася зворушливим знімком зі своїм тепер уже нареченим і засвітила каблучку для заручин.
"Публікую це тут, поки моя мама не встигла всім розповісти",- пожартувала актриса.
До слова, обранець Робертс - її колега по цеху Коді Джон, який знімався в серіалах "Новачок", "У темряві" і "Wu-Tang: An American Saga".
Емма Робертс і Коді Джон (фото: instagram.com/emmaroberts)
Пара підтвердила свій роман у серпні 2022-го після того, як акторів застали за поцілунками на вулицях Нью-Йорка.
Зазначимо, для Емми це буде перший шлюб, незважаючи на те, що раніше вона вже була заручена з Еваном Пітерсом.
У тому випадку до весілля справа так і не дійшла, як і в історії з екс-бойфрендом Гарреттом Хедлундом.
Зате у стосунках з останнім на світ з'явився її син Родс Роберт Гедлунд. Цього року йому виповниться вже чотири рочки.
Емма Робертс із сином (фото: instagram.com/emmaroberts)