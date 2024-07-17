"Поки мама не встигла розповісти": Емма Робертс виходить заміж (фото)

Емма Робертс виходить заміж

Так, у своїх соцмережах акторка поділилася зворушливим знімком зі своїм тепер уже нареченим і засвітила каблучку для заручин.

"Публікую це тут, поки моя мама не встигла всім розповісти",- пожартувала актриса.

До слова, обранець Робертс - її колега по цеху Коді Джон, який знімався в серіалах "Новачок", "У темряві" і "Wu-Tang: An American Saga".

Емма Робертс і Коді Джон (фото: instagram.com/emmaroberts)

Пара підтвердила свій роман у серпні 2022-го після того, як акторів застали за поцілунками на вулицях Нью-Йорка.

Зазначимо, для Емми це буде перший шлюб, незважаючи на те, що раніше вона вже була заручена з Еваном Пітерсом.

У тому випадку до весілля справа так і не дійшла, як і в історії з екс-бойфрендом Гарреттом Хедлундом.

Зате у стосунках з останнім на світ з'явився її син Родс Роберт Гедлунд. Цього року йому виповниться вже чотири рочки.

Емма Робертс із сином (фото: instagram.com/emmaroberts)