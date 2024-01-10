Поки в країні морози. В Мукачево розквітла "шалена" сакура (фото)

В Мукачево в січні розквітала "шалена" сакура. На дереві можна побачити квіти, хоча листя немає.
Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Мукачівську міську раду.
Попри низьку температуру повітря на дереві можна помітити декілька квітучих бутонів. Сакура росте по вулиці Успенська. Повідомляється, що вперше не в сезон дерево почало квітнути у 2014 році.
Зазначимо, що "шаленим" дерево сакури назвали в Мукачево тому, що воно завжди зацвітає першим та дуже часто випускає квіти не в сезон, а саме взимку.
Всього ж в Закарпатській області налічується близько 50 тисяч дерев сакури, 5 тисяч з них ростуть в Ужгороді.
У Києві японські вишні теж доволі поширені, однак у столиці пік їхнього цвітіння припадає на першу половині травня.
До речі, в Дніпрі трішки раніше цього тижня теж розквітла сакура.
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