Поки в країні морози. В Мукачево розквітла "шалена" сакура (фото)

Як квітне сакура в січні

Попри низьку температуру повітря на дереві можна помітити декілька квітучих бутонів. Сакура росте по вулиці Успенська. Повідомляється, що вперше не в сезон дерево почало квітнути у 2014 році.

Зазначимо, що "шаленим" дерево сакури назвали в Мукачево тому, що воно завжди зацвітає першим та дуже часто випускає квіти не в сезон, а саме взимку.

Всього ж в Закарпатській області налічується близько 50 тисяч дерев сакури, 5 тисяч з них ростуть в Ужгороді.

У Києві японські вишні теж доволі поширені, однак у столиці пік їхнього цвітіння припадає на першу половині травня.

В Мукачево в січні квітне сакура (фото: facebook.com/mukachevo.rada)