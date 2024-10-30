"Покази", "показники", "показання": як не переплутати ці слова у розмові та сказати правильно

Показання

Це слово ми використовуємо у контексті викладу обставин, наприклад у суді. Потерпілий або обвинувачений дає свої показання.

Також, використовується у контексті причин для медичних призначень. Наприклад: показання для госпіталізації; показання чи протипоказання (не протипокази!) для процедур або приймання (не прийому!) ліків.

А також для позначення даних вимірювання приладів. Наприклад: показання барометра, тонометра або показання лічильників.

Показник

Це слово є синонімом слова "ознака" та вказує на узагальнену характеристику. Наприклад: показник водневий, показник стандартизований, показник колірний, показник Базетта.

Показ

Це слово означає "демонстрація" і вживається тоді, коли хтось показує щось. Наприклад: показ мод, показ квартири, показ продукції.

Професорка Світлана Бибик підкреслює, що у випадках, де часто виникають помилки: покази свідка, покази/протипокази для ліків, показники лічильника, слід використовувати термін ПОКАЗАННЯ: