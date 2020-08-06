Ходить по дому босиком может быть опасно: врач рассказал о последствиях

Хождение по дому босиком может быть чревато последствиями (фото: pixabay.com)

Врач рассказал, когда по дому нужно ходить в тапочках

Врач рассказал, что ходить дома босиком может быть опасно для здоровья. Такая привычка чревата проблемами со ступнями, которые развиваются в возрасте 35-40 лет.

Речь идет про пяточную шпору (плантарный фасциит). Такая проблема вызывает боль при хождении, а возникает она, если ступня много и часто ударяется о твердую поверхность.

Это может быть, как жесткая и плоская обувь, так и хождение босиком по твердому полу. Об этом рассказал мануальный терапевт, пишет cursorinfo.

"Если подошва обуви слишком плоская или слишком жесткая, то во время ходьбы могут быть нежелательные удары пяткой о землю... Опасения вызывает и обувь на толстой кожаной подметке, которая не справляется с амортизацией нагрузки на свод стопы и пятку", - говорит специалист.

Фасциит может быть следствием хождения по твердому полу. Тут речь идет про керамогранит, плитку и даже ламинат. Но домашние тапочки не должны быть плоскими. А вот по паркетному полу ходить босиком можно.

"Если у вас дома паркет - то это хорошо, т.к. древесина не провоцирует таких проблем. Но если ламинат, керамогранит или плитка, то лучше носить тапочки. Но не плоские - стопа должна перекатываться при ходьбе. Особенно это важно для людей с сахарным диабетом", - объяснил врач.

Пяточную шпору можно лечить, но иногда требуется хирургическое вмешательство.

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