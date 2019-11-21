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Показала президенту грудь: активистка Femen устроила в Киеве новый перфоманс

STYLERЖизнь    21.11.2019 - 20:01
Показала президенту грудь: активистка Femen устроила в Киеве новый перфоманс
В Киеве Femen устроила новую акцию (коллаж: РБК-Украина, фото: Информатор)

Активистка Femen более двух лет пытается добиться судебного решения

В Киеве активистка движения Femen устроила одиночную акцию протеста под Печерским судом. В четверг, 21 декабря, Анжелина Диаш пришла под здание суда с петлей на шее, чтобы выразить негодование, против "средневековья", которое по ее мнению, царит в судебной системе Украины.

Таким образом активистка женского движения протестовала против того, что за два с лишним года по ее делу так и не было принято решение, пишет Информатор.

Показала президенту грудь: активистка Femen устроила в Киеве новый перфоманс

В Киеве Femen устроила новую акцию (фото: Информатор)

Девушка решилась на перфоманс, поскольку даже смена власти не помогла ускорению судебного производства.

Анжелине Диаш вменяют хулиганские действия и подделку документов. 21 июля 2017 года активистка Femen прошла на брифинг Петра Порошенко и Александра Лукашенко по "липовому" журналистскому удостоверению.

Девушка обнажила грудь выкрикивая лозунг "Жыве Беларусь". Охрана моментально увела девушку, а президенты Украины и Беларуси никак не отреагировали на скандальную выходку.

Показала президенту грудь: активистка Femen устроила в Киеве новый перфоманс

Активистка Femen Анжелина Диаш, июль 2017 (фото: facebook.com/diva.diash)

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