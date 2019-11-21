ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Показала президенту груди: активістка Femen влаштувала в Києві новий перфоманс

STYLERЖиття    21.11.2019 - 20:01
Показала президенту груди: активістка Femen влаштувала в Києві новий перфоманс
У Києві Femen влаштувала нову акцію (колаж: РБК-Україна, фото: Інформатор)

Активістка Femen більше двох років намагається добитися судового рішення

У Києві активістка руху Femen влаштувала одиночну акцію протесту під Печерським судом. У четвер, 21 грудня, Анжеліна Діаш прийшла під будівлю суду з петлею на шиї, аби висловити обурення проти "середньовіччя", яке на її думку, панує в судовій системі України.

Таким чином активістка жіночого руху протестувала проти того, що за два з гаком роки по її справі так і не було прийнято рішення, пише Інформатор.

Показала президенту груди: активістка Femen влаштувала в Києві новий перфоманс

У Києві Femen влаштувала нову акцію (фото: Інформатор)

Дівчина зважилася на перфоманс, оскільки навіть зміна влади не допомогла прискоренню судового провадження.

Анжеліні Діаш інкримінують хуліганські дії та підробку документів. 21 липня 2017 року активістка Femen пройшла на брифінг Петра Порошенка і Олександра Лукашенка за "липовими" журналістським посвідченням.

Дівчина оголила груди вигукуючи гасло "Жыве Беларусь". Охорона моментально увела дівчину, а президенти України і Білорусі ніяк не відреагували на скандальну витівку.

Показала президенту груди: активістка Femen влаштувала в Києві новий перфоманс

Активістка Femen Анжеліна Діаш, липень 2017 (фото: facebook.com/diva.diash)

УПЛ проведе антирасистську акцію перед початком всіх матчів 15 туру Біля будівлі уряду в Грузії сталися нові сутички з поліцією
Новини України протестакцииFemen
Lite
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся