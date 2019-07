Скалічені люди, розбиті машини: в Італії випав град розміром з апельсин

В Італії затоплені стоянки, побиті вікна та вирвані дерева з коренем

Страшна стихія розгулялася в регіоні Абруццо в Італії. На комуну Пескара обрушився аномальний град, розміром з апельсин. Про це повідомляє агентство ANSA.

Повідомляється, що жертвами аномального граду стало 18 осіб. Величезні градини завдали їм каліцтва і практично всіх доставили у відділення невідкладної допомоги.

Серед постраждалих – вагітна жінка, що отримала рани на обличчі і на голові. Багатьом знадобилося накладати шви.

Alluvione a Pescara. Circa 40cm di altezza, via di sotto un torrente in discesa con tantissimi "affluenti" #pioggia #alluvione #pescara #abruzzo @SkyTG24 pic.twitter.com/25G0xPZa7M

Одну з лікарень в регіоні довелося тимчасово закрити, так як водою залило весь перший поверх і операційні.

В містечку залиті всі парковки і рівень води на майданчиках для автомобілів досягає двох метрів.

WOW!!! BRUTAL #hailstorm with huge hail in Pescara, #Italy this afternoon 10th July! Video via Cottage_viaggi IG #SevereThunderstormWarning #extremeweather pic.twitter.com/jNzPRlPM0h