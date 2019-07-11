Скалічені люди, розбиті машини: в Італії випав град розміром з апельсин

Страшний град в Італії (Колаж РБК-Україна)

В Італії затоплені стоянки, побиті вікна та вирвані дерева з коренем

Страшна стихія розгулялася в регіоні Абруццо в Італії. На комуну Пескара обрушився аномальний град, розміром з апельсин. Про це повідомляє агентство ANSA.

Повідомляється, що жертвами аномального граду стало 18 осіб. Величезні градини завдали їм каліцтва і практично всіх доставили у відділення невідкладної допомоги.

Серед постраждалих – вагітна жінка, що отримала рани на обличчі і на голові. Багатьом знадобилося накладати шви.

Одну з лікарень в регіоні довелося тимчасово закрити, так як водою залило весь перший поверх і операційні.

В містечку залиті всі парковки і рівень води на майданчиках для автомобілів досягає двох метрів.

Величезний град наробив біди і в інших частинах міста – вибиті вікна в приміщеннях, пробиті дахи будинків і автомобілі, які залишалися під відкритим небом – зазнали серйозної шкоди, у багатьох вибито лобове скло і є пошкодження на кузові.

Штормом вирвало дерева з корінням і буквально за 10 хвилин сосновий ліс, де росте понад 1000 дерев, перетворився в непрохідну гущавину.

Місцева влада готова просити владу регіону і уряд оголосити стан стихійного лиха.

Постраждали міста Васто, Сан-Сальво, Казальбордино, Мілано Маріттіма, Равенна. Загальний збиток вже обчислюється мільйонами євро.

Страшний град випав в Італії (Фото: ansa.it, соціальні мережі)

Нагадаємо, раніше ми повідомляли про те, що у Карпатах раптово в середині липня випав сніг.

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