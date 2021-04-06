UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

Пока город задыхается в пробках: появилось видео из пустого киевского метро в локдаун

Автор: Светлана Мащенко

Метро Киева с 5 апреля закрылось на локдаун, и людей там практически нет и на второй день, даже в утренний и вечерний час пик. Попасть в подземку могут только сотрудники критической инфраструктуры по спецпропускам. Тем временем столица утром и вечером задыхается в пробках, уровень ДТП возрос, а такси крутят заоблачные тарифы.

Появилось видео утренней подземки, сделанное во вторник, 6 апреля.

На кадрах, сделанных нашим корреспондентом, видно, что вагоны фактически пустые - возят по 1-2 пассажиров.

Такая ситуация утром была на "синей" ветке в районе Выставочного центра.

Не густо людей и на пересадочных станциях, где в час пик обычно образовываются заторы из пассажиров.

На видео ниже - станция "Площадь Льва Толстого" и переход на станцию "Дворец спорта".

Сама станция "Дворец спорта" также выглядит безлюдно.

Тем временем Киев по утрам и вечерам погружается в километровые пробки из-за желающих добраться из дому на работу и обратно.

Так, вечером 5 апреля из-за ограничений проезда в транспорте, большого скопления авто, на дорогах столицы было много аварий.

Ранее мы писали, что Киев сковал транспортный коллапс в первый день локдауна: службы доставки не справлялись, а такси в четыре раза подняло цены.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины метропробки
Читайте также
Скандал со спецпропусками в Киеве: медики не смогли попасть в метро
В сети показали видео работы метро в Киеве: "транспортный позор"
Прогноз погоды