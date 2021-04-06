Пока город задыхается в пробках: появилось видео из пустого киевского метро в локдаун

На кадрах, сделанных нашим корреспондентом, видно, что вагоны фактически пустые - возят по 1-2 пассажиров.

Такая ситуация утром была на "синей" ветке в районе Выставочного центра.

Не густо людей и на пересадочных станциях, где в час пик обычно образовываются заторы из пассажиров.

На видео ниже - станция "Площадь Льва Толстого" и переход на станцию "Дворец спорта".

Сама станция "Дворец спорта" также выглядит безлюдно.

Тем временем Киев по утрам и вечерам погружается в километровые пробки из-за желающих добраться из дому на работу и обратно.

Так, вечером 5 апреля из-за ограничений проезда в транспорте, большого скопления авто, на дорогах столицы было много аварий.