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Киев остановился в километровых пробках: какие улицы стоит объехать

Новина українською → Киев, Понедельник 05 апреля 2021 19:14
Киев остановился в километровых пробках: какие улицы стоит объехать Фото: Киев остановился в пробках (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Левицкий

В Киеве вечером 5 апреля образовались километровые пробки на дорогах. На дорогах столицы много аварий, ситуация также осложняется новыми ограничениями на проезд в транспорте.

Об этом свидетельствуют данные сервиса Google Maps.

Ситуация на правом берегу

На дорогах правого берега столицы ситуация самая сложная. Движение затруднено по проспекту Победы, бульвару Леси Украинки, Набережном шоссе, улице Набережно-Рыбацкой, Гаванском мосту, проспекту Степана Бандеры, на улицах Елены Телиги, Набережно-Луговая, Большая Житомирская, Вячеслава Черновола, Саксаганского, Лаврская, по бульвару Дружбы Народов, Большой окружной дороге.

В пробках также стоят почти все центральные улицы столицы. Проехать будет сложно по мосту Метро, а также по Южному мосту.

Киев остановился в километровых пробках: какие улицы стоит объехать

Ситуация на левом берегу

На левом берегу Киева пробки наблюдаются на Броварском проспекте, Харьковском и Дарницком шоссе, проспекте Гагарина, Тепловозной улице, проспекте Николая Бажана и Днепровской набережной.

Киев остановился в километровых пробках: какие улицы стоит объехать

Напомним, сегодня утром Киев также стоял в пробках из-за новых карантинных ограничений. Столичная власть ввела проезд в общественном транспорте только по спецпропускам.

Кроме того, на фоне новых карантинных ограничений стоимость такси в Киеве выросла в несколько раз.

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