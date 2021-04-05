Киев остановился в километровых пробках: какие улицы стоит объехать

В Киеве вечером 5 апреля образовались километровые пробки на дорогах. На дорогах столицы много аварий, ситуация также осложняется новыми ограничениями на проезд в транспорте.

Об этом свидетельствуют данные сервиса Google Maps .

Ситуация на правом берегу

На дорогах правого берега столицы ситуация самая сложная. Движение затруднено по проспекту Победы, бульвару Леси Украинки, Набережном шоссе, улице Набережно-Рыбацкой, Гаванском мосту, проспекту Степана Бандеры, на улицах Елены Телиги, Набережно-Луговая, Большая Житомирская, Вячеслава Черновола, Саксаганского, Лаврская, по бульвару Дружбы Народов, Большой окружной дороге.

В пробках также стоят почти все центральные улицы столицы. Проехать будет сложно по мосту Метро, а также по Южному мосту.

Ситуация на левом берегу

На левом берегу Киева пробки наблюдаются на Броварском проспекте, Харьковском и Дарницком шоссе, проспекте Гагарина, Тепловозной улице, проспекте Николая Бажана и Днепровской набережной.