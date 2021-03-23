Что пока еще работает в "красном" Киеве: список
Киев внесли в "красную" зону карантина 23 марта, при этом ужесточение ограничительных мер из-за сложной ситуацией с COVID-19 в столице применили еще 20 марта.
Что сейчас работает в Киеве во время локдауна, и какие действуют правила и ограничения - читайте ниже в нашем материале.
Усиленный карантин в столице ориентировочно продлится три недели. В то же время в КГГА допускают возможность перейти как к более мягким ограничениям, так и наоборот - ввести дополнительные запреты, уже через несколько дней. Отмечается, что все будет зависеть от эпидемической ситуации.
Что работает в Киеве по время локдауна
- работа заведений общепита, кафе и ресторанов возможна только на вынос и при адресной доставке
- парикмахерские и салоны красоты работают по предварительной записи.
- отделения банков остаются открытыми
- почта также работает
- работают аптеки
- работают продуктовые магазины и супермаркеты
- разрешается торговля средствами личной гигиены, бытовой химией, средствами связи, печатной прессой, кормом для животных, средствами защиты растений и семенами (только в тех случаях, если в помещении торговой точки не менее 60% площади предназначено на такие товары!)
- работают продовольственные рынки
- разрешена работа ветклиник, ветаптек, магазинов с товарами для животных
- разрешена работа АЗС (без зоны питания)
- заведения по ремонту компьютерной техники, бытовых изделий, автомастерские
- разрешена деятельность по сбору и заготовке отходов
Сейчас метро в Киеве продолжает работу, однако власти допускают возможность закрыть подземку, если ситуация с коронавирусом ухудшится.
Общественный транспорт работает по обычному графику, только количество пассажиров не должно превышать более 50% от мест для сидения (в автобусах, трамваях, троллейбусах).
Поезда "Укрзализныци" могут совершать посадку/высадку пассажиров в Киеве.
Добавим, что в Киеве после введения "красной" зоны карантина не разрешается проводить массовые мероприятия, запрещается принимать посетителей в кафе и ресторанах, вводятся ограничения на работу ТРЦ, закрываются непродовольственные рынки.
Что работает и какие действуют запреты в Киеве во время локдауна (инфографика: РБК-Украина)
Напомним, что в "красных" зонах обязали носить маски в парках и на улицах.
Также мы рассказывали, как и на чем передвигаться между городами в "красной зоне".