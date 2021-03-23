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Что пока еще работает в "красном" Киеве: список

Новина українською → Киев, Вторник 23 марта 2021 18:10
Что пока еще работает в "красном" Киеве: список Карантин в Киеве (фото: РБК-Украина)
Автор: Владимир Костырин

Киев внесли в "красную" зону карантина 23 марта, при этом ужесточение ограничительных мер из-за сложной ситуацией с COVID-19 в столице применили еще 20 марта.

Что сейчас работает в Киеве во время локдауна, и какие действуют правила и ограничения - читайте ниже в нашем материале.

Усиленный карантин в столице ориентировочно продлится три недели. В то же время в КГГА допускают возможность перейти как к более мягким ограничениям, так и наоборот - ввести дополнительные запреты, уже через несколько дней. Отмечается, что все будет зависеть от эпидемической ситуации.

Что работает в Киеве по время локдауна

  • работа заведений общепита, кафе и ресторанов возможна только на вынос и при адресной доставке
  • парикмахерские и салоны красоты работают по предварительной записи.
  • отделения банков остаются открытыми
  • почта также работает
  • работают аптеки
  • работают продуктовые магазины и супермаркеты
  • разрешается торговля средствами личной гигиены, бытовой химией, средствами связи, печатной прессой, кормом для животных, средствами защиты растений и семенами (только в тех случаях, если в помещении торговой точки не менее 60% площади предназначено на такие товары!)
  • работают продовольственные рынки
  • разрешена работа ветклиник, ветаптек, магазинов с товарами для животных
  • разрешена работа АЗС (без зоны питания)
  • заведения по ремонту компьютерной техники, бытовых изделий, автомастерские
  • разрешена деятельность по сбору и заготовке отходов

Сейчас метро в Киеве продолжает работу, однако власти допускают возможность закрыть подземку, если ситуация с коронавирусом ухудшится.

Общественный транспорт работает по обычному графику, только количество пассажиров не должно превышать более 50% от мест для сидения (в автобусах, трамваях, троллейбусах).

Поезда "Укрзализныци" могут совершать посадку/высадку пассажиров в Киеве.

Что пока еще работает в &quot;красном&quot; Киеве: список

Добавим, что в Киеве после введения "красной" зоны карантина не разрешается проводить массовые мероприятия, запрещается принимать посетителей в кафе и ресторанах, вводятся ограничения на работу ТРЦ, закрываются непродовольственные рынки.

Что пока еще работает в &quot;красном&quot; Киеве: список

Что работает и какие действуют запреты в Киеве во время локдауна (инфографика: РБК-Украина)

Напомним, что в "красных" зонах обязали носить маски в парках и на улицах.

Также мы рассказывали, как и на чем передвигаться между городами в "красной зоне".

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