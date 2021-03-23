Що поки ще працює в "червоному" Києві: список
Київ внесли в "червону" зону карантину 23 березня, при цьому посилення обмежувальних заходів через складну ситуацію з COVID-19 у столиці застосували ще 20 березня.
Що зараз працює у Києві під час локдауну, і які діють правила та обмеження - читайте нижче в нашому матеріалі.
Посилений карантин у столиці орієнтовно триватиме три тижні. Разом з тим в КМДА допускають можливість перейти як до більш м'яких обмежень, так і навпаки - ввести додаткові заборони, вже через кілька днів. Зауважується, що все буде залежати від епідемічної ситуації.
Що працює в Києві за час локдауну
- робота закладів громадського харчування, кафе і ресторанів можлива тільки на винос і при адресній доставці
- перукарні та салони краси працюють за попереднім записом.
- відділення банків залишаються відкритими
- пошта також працює
- працюють аптеки
- працюють продуктові магазини та супермаркети
- дозволяється торгівля засобами особистої гігієни, побутовою хімією, засобами зв'язку, друкованою пресою, кормом для тварин, засобами захисту рослин та насінням (тільки в тих випадках, якщо в приміщенні торгової точки не менше ніж 60% площі призначене на такі товари!)
- працюють продовольчі ринки
- дозволена робота ветклінік, ветаптек, магазинів з товарами для тварин
- дозволена робота АЗС (без зони живлення)
- заклади з ремонту комп'ютерної техніки, побутових виробів, автомайстерні
- дозволена діяльність зі збирання і заготівлі відходів
Зараз метро у Києві продовжує роботу, проте влада допускає можливість закрити підземку, якщо ситуація з коронавірусом погіршиться.
Громадський транспорт працює за звичайним графіком, лише кількість пасажирів не повинна перевищувати ніж 50% місць для сидіння (в автобусах, трамваях, тролейбусах).
Поїзди "Укрзалізниці" можуть здійснювати посадку/висадку пасажирів у Києві.
Додамо, що в Києві після введення "червоної" зони карантину не дозволено проводити масові заходи, забороняється приймати відвідувачів у кафе і ресторанах, вводяться обмеження на роботу ТРЦ, закриваються непродовольчі ринки.
Що працює і які діють заборони в Києві під час локдауну (інфографіка: РБК-Україна)
Нагадаємо, що у "червоних" зонах зобов'язали носити маски в парках і на вулицях.
Також ми розповідали, як і на чому пересуватися між містами в "червоній зоні".