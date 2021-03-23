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Що поки ще працює в "червоному" Києві: список

Новость на русском → Київ, Вівторок 23 березня 2021 18:10
Що поки ще працює в "червоному" Києві: список Карантин у Києві (фото: РБК-Україна)
Автор: Володимир Костирін

Київ внесли в "червону" зону карантину 23 березня, при цьому посилення обмежувальних заходів через складну ситуацію з COVID-19 у столиці застосували ще 20 березня.

Що зараз працює у Києві під час локдауну, і які діють правила та обмеження - читайте нижче в нашому матеріалі.

Посилений карантин у столиці орієнтовно триватиме три тижні. Разом з тим в КМДА допускають можливість перейти як до більш м'яких обмежень, так і навпаки - ввести додаткові заборони, вже через кілька днів. Зауважується, що все буде залежати від епідемічної ситуації.

Що працює в Києві за час локдауну

  • робота закладів громадського харчування, кафе і ресторанів можлива тільки на винос і при адресній доставці
  • перукарні та салони краси працюють за попереднім записом.
  • відділення банків залишаються відкритими
  • пошта також працює
  • працюють аптеки
  • працюють продуктові магазини та супермаркети
  • дозволяється торгівля засобами особистої гігієни, побутовою хімією, засобами зв'язку, друкованою пресою, кормом для тварин, засобами захисту рослин та насінням (тільки в тих випадках, якщо в приміщенні торгової точки не менше ніж 60% площі призначене на такі товари!)
  • працюють продовольчі ринки
  • дозволена робота ветклінік, ветаптек, магазинів з товарами для тварин
  • дозволена робота АЗС (без зони живлення)
  • заклади з ремонту комп'ютерної техніки, побутових виробів, автомайстерні
  • дозволена діяльність зі збирання і заготівлі відходів

Зараз метро у Києві продовжує роботу, проте влада допускає можливість закрити підземку, якщо ситуація з коронавірусом погіршиться.

Громадський транспорт працює за звичайним графіком, лише кількість пасажирів не повинна перевищувати ніж 50% місць для сидіння (в автобусах, трамваях, тролейбусах).

Поїзди "Укрзалізниці" можуть здійснювати посадку/висадку пасажирів у Києві.

Що поки ще працює в &quot;червоному&quot; Києві: список

Додамо, що в Києві після введення "червоної" зони карантину не дозволено проводити масові заходи, забороняється приймати відвідувачів у кафе і ресторанах, вводяться обмеження на роботу ТРЦ, закриваються непродовольчі ринки.

Що поки ще працює в &quot;червоному&quot; Києві: список

Що працює і які діють заборони в Києві під час локдауну (інфографіка: РБК-Україна)

Нагадаємо, що у "червоних" зонах зобов'язали носити маски в парках і на вулицях.

Також ми розповідали, як і на чому пересуватися між містами в "червоній зоні".

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