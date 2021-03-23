Що поки ще працює в "червоному" Києві: список

Київ внесли в "червону" зону карантину 23 березня, при цьому посилення обмежувальних заходів через складну ситуацію з COVID-19 у столиці застосували ще 20 березня.

Що зараз працює у Києві під час локдауну, і які діють правила та обмеження - читайте нижче в нашому матеріалі.

Посилений карантин у столиці орієнтовно триватиме три тижні. Разом з тим в КМДА допускають можливість перейти як до більш м'яких обмежень, так і навпаки - ввести додаткові заборони, вже через кілька днів. Зауважується, що все буде залежати від епідемічної ситуації.

Що працює в Києві за час локдауну

робота закладів громадського харчування, кафе і ресторанів можлива тільки на винос і при адресній доставці

перукарні та салони краси працюють за попереднім записом.

відділення банків залишаються відкритими

пошта також працює

працюють аптеки

працюють продуктові магазини та супермаркети

дозволяється торгівля засобами особистої гігієни, побутовою хімією, засобами зв'язку, друкованою пресою, кормом для тварин, засобами захисту рослин та насінням (тільки в тих випадках, якщо в приміщенні торгової точки не менше ніж 60% площі призначене на такі товари!)

працюють продовольчі ринки

дозволена робота ветклінік, ветаптек, магазинів з товарами для тварин

дозволена робота АЗС (без зони живлення)

заклади з ремонту комп'ютерної техніки, побутових виробів, автомайстерні

дозволена діяльність зі збирання і заготівлі відходів

Зараз метро у Києві продовжує роботу, проте влада допускає можливість закрити підземку, якщо ситуація з коронавірусом погіршиться.

Громадський транспорт працює за звичайним графіком, лише кількість пасажирів не повинна перевищувати ніж 50% місць для сидіння (в автобусах, трамваях, тролейбусах).

Поїзди "Укрзалізниці" можуть здійснювати посадку/висадку пасажирів у Києві.

Додамо, що в Києві після введення "червоної" зони карантину не дозволено проводити масові заходи, забороняється приймати відвідувачів у кафе і ресторанах, вводяться обмеження на роботу ТРЦ, закриваються непродовольчі ринки.

Що працює і які діють заборони в Києві під час локдауну (інфографіка: РБК-Україна)