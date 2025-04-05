Яке свято сьогодні, 5 квітня: що категорично не можна робити, народні прикмети

5 квітня православні християни в Україні за новим стилем відзначають свято Похвали Пресвятої Богородиці. До кінця року залишається 270 днів.

РБК-Україна (проект Styler) розповідає, що не можна робити сьогодні, які народні прикмети на 5 квітня і у кого День ангела.

Що за церковне свято сьогодні

5 квітня - свято Похвали Пресвятої Богородиці (субота акафісту). Це свято припадає на суботу п’ятого тижня Великого посту, тому щороку відзначається в різні дати. Його встановили ще в IX столітті, щоб вшанувати дивовижний порятунок Константинополя (сучасний Стамбул) від ворожого нападу.

За переказами, коли місто взяли в облогу війська персів і скіфів, патріарх Сергій із молитвою обходив мури з іконою Богородиці, благаючи про захист. Містяни не припиняли молитися у храмах, просячи Небесну Покровительку врятувати їх від загибелі. І в ту ніч, коли нападники розпочали вирішальний штурм, здійнялася потужна буря, яка розкидала і потопила їхні кораблі.

Вцілілі вороги в паніці відступили, а врятовані жителі Константинополя до ранку не переставали дякувати Богородиці у Влахернському храмі, співаючи їй акафіст - хвалебну пісню, яку належить виконувати стоячи. Спочатку це свято відзначали лише в Константинополі, але згодом воно увійшло до церковних уставів і стало частиною богослужінь у всій Східній Церкві.

Картина Меліоре ді Якопе "Діва Марія" (зображення: Вікіпедія)

Що не можна робити 5 квітня

У цей день категорично не варто сваритися, сперечатися чи лаятися, адже це може призвести до тривалих конфліктів і непорозумінь. Намагайтеся зберігати спокій і вирішувати всі питання мирним шляхом, щоб не накликати на себе негативну енергію.

Не рекомендується займатися змінами у зовнішності, зокрема стригти волосся, фарбувати його чи проводити косметичні процедури. Вважається, що такі дії можуть не дати бажаного результату або навіть зашкодити вашій зовнішності й самопочуттю.

Сьогодні краще утриматися від спонтанних покупок, особливо великих придбань. Існує повір’я, що непередбачені витрати в цей день можуть принести фінансові труднощі або ж куплені речі швидко вийдуть з ладу.

Оскільки триває Великий піст, варто дотримуватися поміркованості в їжі. Цього дня тим, хто постує, дозволяється вживати гарячі страви, приготовані з додаванням олії, але від м’ясних і молочних продуктів слід повністю відмовитися.

Народні прикмети і традиції 5 квітня

Якщо вдень тепло, але вночі вдарили заморозки, то квітень обіцяє бути погожим.

Випити цього дня м’ятного чаю - до здоров’я для всієї родини на весь рік.

Якщо вночі 5 квітня небо ясне й зоряне, то вранці слід чекати приморозків.

Чхає або кашляє кішка - незабаром варто очікувати дощу.

Якщо почалися затяжні дощі, то врожай цього року буде рясним.

Якщо ластівки ще не повернулися, значить, похолодання затримається.

У кого День ангела 5 квітня

5 квітня відзначають День ангела

Марк

Микола

Платон

Семен

Олексій

Георгій

Єгор

Оберігом для тих, хто народився 5 квітня, вважається діамант. Цей коштовний камінь має дивовижні властивості та особливу енергетику. Із давніх часів його наділяли здатністю заспокоювати нерви, допомагати досягти емоційної рівноваги та стримувати спалахи гніву.