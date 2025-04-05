Какой праздник сегодня, 5 апреля: что категорически нельзя делать, народные приметы

5 апреля православные христиане в Украине по новому стилю отмечают праздник Похвалы Пресвятой Богородицы. До конца года остается 270 дней.

РБК-Украина (проект Styler) рассказывает, что нельзя делать сегодня, какие народные приметы на 5 апреля и у кого День ангела.

Что за церковный праздник сегодня

5 апреля - праздник Похвалы Пресвятой Богородицы (суббота акафиста). Этот праздник приходится на субботу пятой недели Великого поста, поэтому каждый год отмечается в разные даты. Его установили еще в IX веке, чтобы почтить удивительное спасение Константинополя (современный Стамбул) от вражеского нападения.

По преданию, когда город осадили войска персов и скифов, патриарх Сергий с молитвой обходил стены с иконой Богородицы, умоляя о защите. Горожане не прекращали молиться в храмах, прося Небесную Покровительницу спасти их от гибели. И в ту ночь, когда нападающие начали решающий штурм, поднялась мощная буря, которая разбросала и потопила их корабли.

Уцелевшие враги в панике отступили, а спасенные жители Константинополя до утра не переставали благодарить Богородицу во Влахернском храме, распевая ей акафист - хвалебную песню, которую положено исполнять стоя. Сначала этот праздник отмечали только в Константинополе, но впоследствии он вошел в церковные уставы и стал частью богослужений во всей Восточной Церкви.

Картина Мелиоре ди Якопе "Дева Мария" (изображение: Википедия)

Что нельзя делать 5 апреля

В этот день категорически не стоит ссориться, спорить или ругаться, ведь это может привести к длительным конфликтам и недоразумениям. Старайтесь сохранять спокойствие и решать все вопросы мирным путем, чтобы не навлечь на себя негативную энергию.

Не рекомендуется заниматься изменениями во внешности, в частности стричь волосы, красить их или проводить косметические процедуры. Считается, что такие действия могут не дать желаемого результата или даже навредить вашей внешности и самочувствию.

Сегодня лучше воздержаться от спонтанных покупок, особенно крупных приобретений. Существует поверье, что непредвиденные траты в этот день могут принести финансовые трудности или же купленные вещи быстро выйдут из строя.

Поскольку продолжается Великий пост, стоит придерживаться умеренности в еде. В этот день тем, кто постится, разрешается употреблять горячие блюда, приготовленные с добавлением масла, но от мясных и молочных продуктов следует полностью отказаться.

Народные приметы и традиции 5 апреля

Если днем тепло, но ночью ударили заморозки, то апрель обещает быть погожим.

Выпить в этот день мятного чая - к здоровью для всей семьи на весь год.

Если ночью 5 апреля небо ясное и звездное, то утром следует ждать заморозков.

Чихает или кашляет кошка - вскоре стоит ожидать дождя.

Если начались затяжные дожди, то урожай в этом году будет обильным.

Если ласточки еще не вернулись, значит, похолодание задержится.

У кого День ангела 5 апреля

5 апреля отмечают День ангела

Марк

Николай

Платон

Семен

Алексей

Георгий

Егор

Оберегом для тех, кто родился 5 апреля, считается бриллиант. Этот драгоценный камень обладает удивительными свойствами и особой энергетикой. С давних времен его наделяли способностью успокаивать нервы, помогать достичь эмоционального равновесия и сдерживать вспышки гнева.