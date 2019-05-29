Была бы похожа на шарпея: Слава из НеАнгелов раскрыла детали своих пластических операций

Слава Каминская из группы "НеАнгелы" откровенно рассказала о своих пластических операциях, которые позволили ей чувствовать себя увереннее. Артистка в интервью в передаче "Зірковий шлях" в ​​рубрике "Кофе с перцем" на канале "Украина" отметила, что первое вмешательство по изменению своих природных форм тела было по увеличению бюста и коррекции линии носа.

Также 34-летняя певица добавила, что делает инъекции ботулотоксина каждые полгода. По словам Каминской, с ее развитой мимикой в противном случае она была бы сейчас "похожа на шарпея".

Скрин: stars.kanalukraina.tv

Слава рассказала, что все эти процессы держит под контролем ее муж Эдгар Каминский, который является пластическим хирургом.

Также артистка уверена, что если женщине не хватает что-то для чувства уверенности, потому как природа обделила, то "нам всегда поможет врач".

Скрин: stars.kanalukraina.tv

Добавим, что Слава Каминская поддерживает свою форму с помощью уникального метода похудения - интервального голодания, а также регулярными занятиями спортом. Сейчас ее вес составляет 53 -52,5 кг.

Напомним, что чета Каминских воспитывает сына Леонарда и дочку Лауру.

Как сообщалось ранее, недавно Слава Каминская умилила сеть фотоподборкой стильных family look'ов. На снимках певица с детьми позирует в идентичных спортивных костюмах.

Также мы писали о том, что экс-вокалистка t.A.T.u. Юлия Волкова произвела на своих поклонников неприятное впечатление, показав в сети фото после очередной пластической операции.