Такие сладкие: Слава из НеАнгелов умилила сеть фотосессией с детьми

Фото: Слава Каминская с детьми (instagram.com/babaslavka)

Маленькие модели выглядят просто очаровательно

Участница группы "НеАнгелы" Слава Каминская, которая недавно умилила фанов фото мужа Эдгара с дочкой, вновь растрогала поклонников очаровательными снимками. Певица вместе с сыном Леонардом и дочкой Лаурой снялась в атмосферной фотосессии для журнала Pink и показала несколько кадров в Instagram.

Счастливая мама и детишки в стильных нарядах позировали на кровати, весело смеясь, а также якобы в процессе сборов на прогулку.

"Наш апрель с @pink_magazine_ua. уютно", - прокомментировала Слава.

Фото: Слава Каминская с детьми (instagram.com/babaslavka)

Подписчики артистки оставили множество умиленных комментариев. Многих особенно позабавило недовольное выражение лица маленькой Лауры - фолловеры отметили, что она "в образе".

Фото: Слава Каминская с детьми (instagram.com/babaslavka)

"Манюнька как всегда чем-то недовольная"

"Лаура смешнючая))))"

"Сладкие такие"

"Мило. Радостно. Чудесно"

"Всегда хотела Вам сказать: Вы отличная мама!!! И прекрасная певица!!!"

"Лапочки"

"Ой не могу...Лаура-это нечто.....)))"

"Лаура в образе"

"Я вами восхищаюсь!"

"Вдвойне счастливая мама!"

"Слава вы такая нежная стали, очень вам идет быть мамой)))"

"Шикарные"

"Лаура девушка с характером"

"Красотка и детки лапуськи"

Напомним, ранее Слава и Эдгар Каминские "влюбили" проникновенным взглядом. Также стало известно, что пара улетела на отдых в США.

Также Слава из НеАнгелов похвасталась результатами похудения.