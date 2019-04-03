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Такие сладкие: Слава из НеАнгелов умилила сеть фотосессией с детьми

Lite » Новости шоу-бизнеса 03.04.2019 - 09:45
Такие сладкие: Слава из НеАнгелов умилила сеть фотосессией с детьми
Фото: Слава Каминская с детьми (instagram.com/babaslavka)

Маленькие модели выглядят просто очаровательно

Участница группы "НеАнгелы" Слава Каминская, которая недавно умилила фанов фото мужа Эдгара с дочкой, вновь растрогала поклонников очаровательными снимками. Певица вместе с сыном Леонардом и дочкой Лаурой снялась в атмосферной фотосессии для журнала Pink и показала несколько кадров в Instagram.

Счастливая мама и детишки в стильных нарядах позировали на кровати, весело смеясь, а также якобы в процессе сборов на прогулку.

"Наш апрель с @pink_magazine_ua. уютно", - прокомментировала Слава.

Такие сладкие: Слава из НеАнгелов умилила сеть фотосессией с детьмиТакие сладкие: Слава из НеАнгелов умилила сеть фотосессией с детьми

Фото: Слава Каминская с детьми (instagram.com/babaslavka)

Подписчики артистки оставили множество умиленных комментариев. Многих особенно позабавило недовольное выражение лица маленькой Лауры - фолловеры отметили, что она "в образе".

Такие сладкие: Слава из НеАнгелов умилила сеть фотосессией с детьмиФото: Слава Каминская с детьми (instagram.com/babaslavka)

  • "Манюнька как всегда чем-то недовольная"
  • "Лаура смешнючая))))"
  • "Сладкие такие"
  • "Мило. Радостно. Чудесно"
  • "Всегда хотела Вам сказать: Вы отличная мама!!! И прекрасная певица!!!"
  • "Лапочки"
  • "Ой не могу...Лаура-это нечто.....)))"
  • "Лаура в образе"
  • "Я вами восхищаюсь!"
  • "Вдвойне счастливая мама!"
  • "Слава вы такая нежная стали, очень вам идет быть мамой)))"
  • "Шикарные"
  • "Лаура девушка с характером"
  • "Красотка и детки лапуськи"

Напомним, ранее Слава и Эдгар Каминские "влюбили" проникновенным взглядом. Также стало известно, что пара улетела на отдых в США.

Также Слава из НеАнгелов похвасталась результатами похудения.

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Новости Украины певецНеАнгелыСлава Каминская
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