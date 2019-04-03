Такие сладкие: Слава из НеАнгелов умилила сеть фотосессией с детьми

Маленькие модели выглядят просто очаровательно
Участница группы "НеАнгелы" Слава Каминская, которая недавно умилила фанов фото мужа Эдгара с дочкой, вновь растрогала поклонников очаровательными снимками. Певица вместе с сыном Леонардом и дочкой Лаурой снялась в атмосферной фотосессии для журнала Pink и показала несколько кадров в Instagram.
Счастливая мама и детишки в стильных нарядах позировали на кровати, весело смеясь, а также якобы в процессе сборов на прогулку.
"Наш апрель с @pink_magazine_ua. уютно", - прокомментировала Слава.
Фото: Слава Каминская с детьми (instagram.com/babaslavka)
Подписчики артистки оставили множество умиленных комментариев. Многих особенно позабавило недовольное выражение лица маленькой Лауры - фолловеры отметили, что она "в образе".
Фото: Слава Каминская с детьми (instagram.com/babaslavka)
Напомним, ранее Слава и Эдгар Каминские "влюбили" проникновенным взглядом. Также стало известно, что пара улетела на отдых в США.
Также Слава из НеАнгелов похвасталась результатами похудения.