Похожа на пацана: Ани Лорак озадачила фанатов странным образом

Ани Лорак озадачила фанатов странным образом, который явно не пришелся по вкусу ее фанатам. Соответствующую публикацию исполнительница разместила в социальной сети Instagram.

"Have a good day!", - лаконично подписала Лорак. На снимке исполнительница сидит за столом, ест фруктовый салат и пьет кофе.

Ани Лорак (фото: instagram.com/anilorak)

Комментаторы неоднозначно отреагировали на данную публикацию. Одни принялись делать замечания касательно внешнего вида исполнительницы, другим показалось, что Лорак выкладывает фотографии, которые вряд ли могут кого-то заинтересовать:

Рот как у Гуинплена

Кошмар! Вся обколотая, похожа на пацана.

Неужели нельзя просто покушать? Зачем такие фото? О чем они говорят? Кому? Не понятно...

Волосы просто ужасны.

А чего такая одетая? Надо бы в утреннем неглиже.

Ани Лорак (фото: instagram.com/anilorak)

Напомним, что девушка, которая разрушила семью Ани Лорак, нашла себе нового любовника, а Мурат Налчаджиоглу обанкротился и был вынужден закрыть свои два заведения в Украине: караоке-бар и ночной клуб.

Ранее Ани Лорак вызвала фурор в сети молодой внешностью и стильным луком.