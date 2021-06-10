Похожа на апельсиновую корку: как выявить развитие диабета за кожей на руках

Медики рассказали, что характерные проявления на руках возникают как в состоянии пред диабета, так и у людей, которые уже столкнулись с заболеванием.

Как определить заболевание?

Кожа на тыльной стороне ладоней ощущается "стянутой" и имеет вид "словно из воска". Также одновременно больному трудно сгибать пальцы.



По словам специалистов, если диабет не обнаружили в течение нескольких лет, или пациент не знал о повышенном сахаре в крови, может возникнуть ощущение "камешков" на кончиках пальцев. Кроме того, огрубевшие и опухшие участки на коже могут распространиться по телу. Прежде всего они могут возникать на руках и на предплечьях.



Врачи отметили, что пораженная кожа будет на ощупь похожа на апельсиновую корку. Также о проблемах с сахаром может сигнализировать появление небольших твердых шишек на коже, похожих на прыщи, которые по мере прогрессирования заболевания могут превратиться в желтые, красные или коричневые участки опухшей и твердой кожи.