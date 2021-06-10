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Схожа на апельсинову кірку: як виявити розвиток діабету за шкірою на руках

Автор: Тетяна Самарук

Дефекти шкіри на руках може викликати діабет. Тому можна самостійно визначити, чи страждаєте ви від підвищеного рівня цукру в крові.

Про це свідчать дані Американської академії дерматології, пише газета Daily Express

Медики розповіли, що характерні прояви на руках виникають як в стані перед діабету, так і у людей, які вже зіткнулися із захворюванням.

Як визначити захворювання?

Шкіра на тильному боці долонь відчувається "стягнутою" і має вигляд "немов з воску". Також одночасно хворому важко згинати пальці.

За словами фахівців, якщо діабет не виявили протягом декількох років, або пацієнт не знав про підвищений цукор в крові, може виникнути відчуття "камінчиків" на кінчиках пальців. Окрім того, огрубілі й опухлі ділянки на шкірі можуть поширитися по тілу. Передусім вони можуть виникати на руках і на передпліччях.

Лікарі зазначили, що уражена шкіра буде на дотик схожа на апельсинову кірку. Також про проблеми з цукром може сигналізувати поява невеликих твердих шишок на шкірі, схожих на прищі, які в міру прогресування захворювання можуть перетворитися в жовті, червоні або коричневі ділянки опухлої і твердої шкіри.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що таке синдром розбитого серця і чому він небезпечний для здоров'я.

А також розповідали про те, що лікар назвала несподівані причини проблем із зубами.

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