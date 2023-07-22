UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Поховала малюка і втекла з 6 дітьми: історія мами з Краматорська у музеї "Голоси мирних" Фонду Ахметова

Історія мами з Краматорська у музеї "Голоси мирних" Фонду Ахметова (фото: прес-служба)
Автор: Ілона Свиридова

Похорони новонародженої дитини, війна, втеча із 6-ма дітьми до іншого міста. Місяць із життя звичайної мешканки Краматорська вміщується в одне речення, але деякі подробиці змушують здригнутися та здивуватися.

Ольга Науменко поділилася своєю історією з музеєм "Голоси мирних" Фонду Ріната Ахметова.

Так, 25 лютого 2022 року - на наступний день після повномасштабного вторгнення - Ольга народила сина. Хлопчик прожив три дні. Поховати його було вкрай складно, і мова зараз не лише про емоції: щоби доїхати до моргу, треба було подолати безліч блокпостів, та й не всі служби працювали тоді у прогнозованому режимі.

Протягом березня родина Ольги не виїжджала з Краматорська. Тим часом обстріли міста ставали щільнішими.

"Щовечора перед сном ми з дітьми прощалися один з одним. День ми ще могли пережити. А по ночах було дуже страшно", - пригадує Ольга.

Врешті родина вирішує тікати. Ольга з дітьми відправилася на вокзал на день раніше запланованого. Вони поїхали не поїздом далекого прямування, а електричкою. Зміна планів зберегла їм життя.

"Електричка доїхала до Слов’янська і ми дізналися, що в колію одразу за нами поцілили. Пізніше - що той потяг був обстріляний. А на наступний день — що ракета прилетіла на вокзал у Краматорську, саме тоді, коли ми мали там бути. Так що тільки Бог допоміг нам виїхати", - розповідає Ольга.

Кожна історія про війну важлива. Щоби зберегти пам’ять заради кращого майбутнього, розкажіть свою історію на порталі музею "Голоси мирних" https://civilvoicesmuseum.org/ або на безкоштовній гарячій лінії 0 (800)

Читайте РБК-Україна в Google News
Краматорськ