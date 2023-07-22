Поховала малюка і втекла з 6 дітьми: історія мами з Краматорська у музеї "Голоси мирних" Фонду Ахметова

Так, 25 лютого 2022 року - на наступний день після повномасштабного вторгнення - Ольга народила сина. Хлопчик прожив три дні. Поховати його було вкрай складно, і мова зараз не лише про емоції: щоби доїхати до моргу, треба було подолати безліч блокпостів, та й не всі служби працювали тоді у прогнозованому режимі.

Протягом березня родина Ольги не виїжджала з Краматорська. Тим часом обстріли міста ставали щільнішими.

"Щовечора перед сном ми з дітьми прощалися один з одним. День ми ще могли пережити. А по ночах було дуже страшно", - пригадує Ольга.

Врешті родина вирішує тікати. Ольга з дітьми відправилася на вокзал на день раніше запланованого. Вони поїхали не поїздом далекого прямування, а електричкою. Зміна планів зберегла їм життя.

"Електричка доїхала до Слов’янська і ми дізналися, що в колію одразу за нами поцілили. Пізніше - що той потяг був обстріляний. А на наступний день — що ракета прилетіла на вокзал у Краматорську, саме тоді, коли ми мали там бути. Так що тільки Бог допоміг нам виїхати", - розповідає Ольга.

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