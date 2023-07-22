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История мамы из Краматорска в музее "Голоса мирных" Фонда Ахметова

История мамы из Краматорска в музее "Голоса мирных" Фонда Ахметова (фото: пресс-служба)
Автор: Илона Свиридова

Похороны новорожденного ребенка, война, бегство с 6 детьми в другой город. Луна из жизни обычной жительницы Краматорска умещается в одно предложение, но некоторые подробности заставляют дрогнуть и удивиться.

Ольга Науменко поделилась своей историей с музеем "Голоса мирных" Фонда Рината Ахметова.

Так, 25 февраля 2022 года - на следующий день после полномасштабного вторжения - Ольга родила сына. Мальчик прожил три дня. Похоронить его было очень сложно, и речь сейчас не только об эмоциях: чтобы доехать до морга, нужно было преодолеть множество блокпостов, да и не все службы работали тогда в прогнозируемом режиме.

В течение марта семья Ольги не уезжала из Краматорска. Тем временем обстрелы города становились более плотными.

"Каждый вечер перед сном мы с детьми прощались друг с другом. День мы еще могли пережить. А по ночам было очень страшно", - вспоминает Ольга.

Наконец семья решает убегать. Ольга с детьми отправилась на вокзал на день раньше запланированного. Они поехали не на поезде дальнего следования, а на электричке. Смена планов сохранила им жизнь.

"Электричка доехала до Славянска и мы узнали, что в колею сразу за нами попали. Позже - что поезд был обстрелян. А на следующий день - что ракета прилетела на вокзал в Краматорске, именно тогда, когда мы должны были там быть. Так что только Бог помог нам выехать", - рассказывает Ольга.

Каждая история о войне важна. Чтобы сохранить память ради лучшего будущего, расскажите свою историю на портале музея "Голоса мирных" https://civilvoicesmuseum.org/ или бесплатной горячей линии 0 (800)

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Краматорск