Похорон принца Филиппа стал уникальным: такого не было никогда в истории (видео)

Похорон принца Филиппа 17 апреля 2021 стал уникальным для Великобритании и королевской семьи. Так, во время процессии произошло сразу два события, которые раньше были недопустимы ввиду ряда причин.
Об уникальности похорон герцога Эдинбургского и мужа королевы Елизаветы ІІ пишут британские СМИ.
Гроб принца Филиппа опустили в могилу на глазах у миллионов зрителей. И оказывается, это впервые траурную процессию транслируют по телевидению (прямую трансляцию можно было наблюдать по BBC).
"Это беспрецедентный шаг для королевской семьи", - пишет The Sun.
Но это еще не все.
По информации различных изданий, также впервые в истории британской королевской семьи гроб был опущен с помощью электродвигателя.
Напомним, что Филипп лично принимал участие в организации своих похорон.
Именно принц захотел, чтобы после того, как гроб с его телом опустят в могилу, горнисты Королевской морской пехоты протрубили сигнал Action Stations (он использовался на военных кораблях, чтобы объявить всем, что они должны отправиться на боевые позиции).
И его воля была исполнена.
Похорон принца Филиппа
Ранее мы писали, что такой грустной королеву Елизавету ІІ, как в день похорон ее любимого мужа, не видели никогда.