Похолодание затянется надолго: синоптики уточнили прогноз на начало апреля

Погода в Украине готовится совершить затяжной прыжок обратно в зиму и синоптики предупреждают о похолодании, которое затянется почти на неделю. Температура воздуха упадет до минусовых значений, а в нескольких областях снова пойдет снег.

Как рассказала синоптик Наталка Диденко, снижение температуры начнется с западных и северных областей в понедельник, 30 марта. А уже во вторник холодная погода окутает всю Украину.

"С понедельника в Украину разминается забегать холодяка арктического происхождения. Сначала – на западные и северные области, а с 31 марта обвалится температура воздуха в большинстве областей Украины. Ночью упадет до 0 -4 градусов, местами до -3 -6 градусов, днем от 0 до 6 градусов тепла. В Карпатах на несколько градусов ниже плюс периодический снег", - написала синоптик.

Она предупредила, что цветы на балконы выносить пока не стоит и с высадкой их на клумбы тоже стоит повременить. На выходных, 28 и 29 марта в Украине будет тепло, солнечно и сухо. Небольшое ухудшение погодных условий возможно только в западных областях.

"28-29 марта Украину обнимет теплая воздушная масса, на протяжении дня +11 +17 градусов. Серьезные осадки маловероятны, будет много солнца, однако завтра в районе Карпат, а в воскресенье на Западе и местами на Севере есть вероятность небольших дождей", - сообщила Диденко.

В Киеве суббота и воскресенье будут теплыми, но возможна облачность, а с понедельника резко похолодает.

"В Киеве суббота и воскресенье ожидаются с сухой погодой, разве что увеличится количество туч, воздух разогреется до +13 +16 градусов. Однако уже в понедельник температура воздуха в столице снизится до +6 +7 градусов, во вторник 31 марта похолодает ночью до -2 градусов, а днем будет всего +4 градуса", - отметила синоптик и добавила, что похолодание будет затяжным, потепление в Украину вернется не ранее четверга, 2 апреля.

Карта погоды

По данным Украинского гидрометцентра, уже в первый день апреля в Украину вернется сухая и солнечная погода. Температура воздуха будет невысокой, ночью от 0 до -3 градусов на востоке и юге страны, от -1 до -4 в северных, западных и центральных областях.

Дневная температура воздуха будет колебаться от +3 до +5 градусов на западе, севере и в центре страны. На юге +7 +9 градусов, а на востоке от +4 до +7 градусов.

Карта погоды в Украине на 1 апреля

Напомним, ранее мы писали о том, что синоптики предупредили о существенном похолодании в Украине.