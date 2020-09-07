Поход к косметологу стоил украинке красоты, карьеры и даже квартиры (видео)

Украинская журналистка Ирина Матвиенко в 2013 году сходила на простой косметичексий массаж, который стоил ей красоты, карьеры и даже квартиры. Лицо молодой красивой девушки покрылось почти неизлечимыми гнойниками.

Как банальное посещение салона красоты может вам стоить имущества, говорится в сюжете ТСН.

Ирина записалась на несколько процедур, и высыпания начались уже после третьего сеанса. Тем не менее, косметолог не останавливалась. Остановилась сама Ирина, когда ее лицо превратилось в сплошную рану.

Александра Чернявская, косметолог, занесла тогда Ирине подкожного клеща. Это стоило журналистке заработка, карьеры и личной жизни.

Сначала Ирина лечилась в Украине, потом за границей, появились долги. А препараты были настолько токсичными, что при лечении лица, поражались внутренние органы. У Ирины начали отказывать печень, почки, она весила 47 килограмм.

Подкожный клещ, собственно, есть у 97% людей. В целом, организм может контролировать его, но неумелый косметолог способен нарушить этот баланс.

За семь лет жизнь Ирины кардинально изменилась - она стала мамой двоих сыновей. А когда встал вопрос об оформлении квартиры, оказалось, что на ее имя есть арест. Кроме имущества была заблокирована карта соцпомощи на детей. Оказалось, что истец - тот самый косметолог.

Чернявская просила компенсировать ей моральный ущерб за огласку того, что она испортила ей кожу. Косметолог запросила 60 тысяч гривен, но Ирина не знала о существовании судебного дела.

Как оказалось, горе-косметолог подала в суд из-за поста Ирины в соцсетях. И через три года за публикацию в Facebook все движимое и недвижимое имущество пострадавшей было арестовано.

Отметим, что иск против нее Ирина получила по месту прописки, и суд вынес решение заочно - компенсировать ущерб на чуть более 5 тысяч. Так как девушка об этом не знала, суд наложил арест на ее счета и имущество.

Когда Ирине пришло письмо с вызовом, она как раз лечилась за границей. Поэтому суд прошел без нее. Сейчас Ирине придется судится с косметологом, чтобы вернуть себе свои права. Но снова же, это потраченное время, нервы и деньги.

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