Похлеще любой комедии: в Украине отец с сыновьями идут в депутаты от трех разных партий

Выборы в Украине 2020 (фото: РБК-Украина)

На местных выборах 2020 в Украине зафиксирован уникальный случай - члены одной семьи баллотируются от трех разных политических партий. Отец с сыновьями будут соревноваться за электоральные симпатии на выборах в Сумах в городской совет.

О политических амбициях семьи Галаев свидетельствует информация на сайте ЦВК. Так, Магомед Галаев будет баллотироваться от "Батькивщины", его сыновья Расул и Рустам - от "Европейской солидарности" и "Слуги народа" соответственно.

Глава семьи Магомед-Шарип Джамалович Галаев был депутатом Сумского горсовета 4 и 5 созывов, пробовал свои силы и на выборах в 7-й. Согласно данным общественного движения "Чесно", еще в 2002 году он пришел в орган местного самоуправления от "Партии мусульман Украины", 2006 году уже от "Народного блока Литвина", а в 2015-м баллотировался от "Батькивщины".

Дело отца продолжил Расул Галаев, который на выборах в горсовет 7 созыва был избран депутатом в 20215 году от "Блока Петра Порошенко". Сейчас 34-летний политик и бизнесмен (является директором ООО "Центральный рынок г. Сумы") идет в горсовет от "ЕС"

Его старший брат Рустам тоже представитель бизнеса (директор ПО "Сумской производственный комбинат"), однако политикой не занимался. Сейчас он баллотируется от "Слуги народа".

На такой "кровный" поход на выборах сумских депутатов с иронией отреагировал журналист Денис Казанский. В частности, в Facebook он пофантазировал на тему возможных выяснений отношений или дебатов между кандидатами - членами семьи.

"Украинские выборы похлеще любой комедии... Какой эпический сериал можно было бы снять по мотивам этой драмы!

- Ты работаешь на шоколадного барыгу!

- На свою зеленую соплю посмотри!

- Сделаю вас вместе!", - говорится в публикации.

Семья Галаев баллотируется в горсовет Сум от трех разных партий (фото: facebook.com/den.kazansky)

В сети эта история также вызвала массу "вариаций на тему". При этом некоторые пользователи интернета высказывают предположение, что семейных поход от трех разных партий задуман с целью увеличить шансы на прохождение представителя семьи в горсовет Сум.

Напомним, недавно Минздрав Украины дал рекомендации, как уберечься от COVID-19 во время выборов.

Также мы писали о том, что на днях из-за всеукраинского опроса в день местных выборов в Украине российский артист Галкин спародировал Зеленского и опозорился, вызвав в сети жесткую критику.