Смішніше за будь-яку комедію: в Україні батько з синами йдуть у депутати від трьох різних партій

Вибори в Україні 2020 (фото: РБК-Україна)

На місцевих виборах 2020 в Україні зафіксований унікальний випадок - члени однієї сім'ї балотуються від трьох різних політичних партій. Батько з синами будуть змагатися за електоральні симпатії на виборах у Сумах до міської ради.

Про політичні амбіції сім'ї Галаєв свідчить інформація на сайті ЦВК. Так, Магомед Галаєв буде балотуватися від "Батьківщини", його сини Расул та Рустам - від "Європейської солідарності" і "Слуги народу" відповідно.

Глава сім'ї Магомед-Шаріп Джамалович Галаєв був депутатом Сумської міськради 4 і 5 скликань, пробував свої сили й на виборах у 7-й. Згідно з даними громадського руху "Чесно", ще у 2002 році він прийшов до органу місцевого самоврядування від "Партії мусульман України", 2006 році вже від "Народного блоку Литвина", а в 2015-му балотувався від "Батьківщини".

Справу батька продовжив Расул Галаєв, який на виборах до міськради 7 скликання був обраний депутатом у 20215 році від "Блоку Петра Порошенка". Зараз 34-річний політик і бізнесмен (є директором ТОВ "Центральний ринок р. Суми") йде в міськраду від "ЄС"

Його старший брат Рустам теж представник бізнесу (директор ПО "Сумський виробничий комбінат"), однак політикою не займався. Зараз він балотується від "Слуги народу".

На такий "кровний" похід на вибори сумських депутатів з іронією відреагував журналіст Денис Казанський. Зокрема, у Facebook він пофантазував на тему можливих з'ясувань відносин або дебатів між кандидатами - членами сім'ї.

"Українські вибори смішніші за будь-яку комедію... Який епічний серіал можна було б зняти за мотивами цієї драми!

- Ти працюєш на шоколадного баригу!

- На свою зелену шмарклю подивися!

- Зроблю вас разом!", - йдеться у публікації.

Сім'я Галаєєв балотується до міськради Сум від трьох різних партій (фото: facebook.com/den.kazansky)

В мережі ця історія викликала масу "варіацій на тему". При цьому деякі користувачі інтернету висловлюють припущення, що сімейних похід від трьох різних партій задуманий з метою збільшити шанси на проходження представника сім'ї до міськради Сум.

Нагадаємо, нещодавно МОЗ України дав рекомендації, як уберегтися від COVID-19 під час виборів.

Також ми писали про те, що днями через всеукраїнське опитування в день місцевих виборів в Україні російський артист Галкін спародіював Зеленського та осоромився, викликавши в мережі жорстку критику.