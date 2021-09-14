"Похищение" ребенка под Киевом: семейная драма обернулась громким скандалом

Под Киевом мужчина забрал трехлетнего сына со двора своей бывшей жены без ее ведома, и увез к себе. Мать ребенка подняла тревогу и вызвала полицию относительно "похищения" маленького Димы, и правоохранители уже выяснили местоположение обоих, а также открыли уголовное производство по ст. 356 по самоуправству.

Инцидент произошел на днях в селе Богдановка Броварского района.

Также правоохранители отметили, что ребенок находится с отцом, угрозы его жизни и здоровью нет.

Пара раньше проживала в гражданском браке, но около года назад расстались. Согласно решению исполнительного комитета Великодимерський поселкового совета, мужчине было позволено посещать ребенка в определенное время в присутствии матери.

После того как отец "выкрал" своего сына у матери, 13 сентября полиция приняла решение о передаче материалов в органы опеки и попечительства для принятия решения о привлечении отца к административной ответственности по ч. 5 ст. 184 КоАП.

По словам матери ребенка Юлии, ее бывший муж Евгений устроил целую спецоперацию, чтобы забрать сына, говорится в сюжете ТСН.

Женщина добавила, что у ее 8-летней дочери (Евгений ее удочерил), на глазах у которой и происходило такое "похищение", до сих пор паническая атака. Она вспомнила, что мужчина неоднократно угрожал, что отберет у нее их общего сына Диму.

Видео: мама ребенка показала кадры, как бывший муж увез сына

Также Юлия рассказала, что на алименты не подавала, но бывший муж сам выплачивал деньги на сына.

В то же время Евгений, по специальности педиатр, объяснил свои действия необходимостью экстренно заняться здоровьем мальчика, так как нужно обследование и лечение по задержке развития.

"Приехав вчера на свидание к сыну, я увидел, что он очень болен (простуда у маленьких детей может протекать с осложнениями). Что интересно - Юлия этого не отрицает, но пытается использовать против меня. Так, родители, и особенно родители-врачи, могут справиться с большей частью ОРВИ, но здесь под вопросом госпитализация. Сразу же я записал ребенка к врачу, но не смог уговорить Юлю съездить вместе. Далее действовал по ситуации, думая только о его здоровье. Ребенок всегда в это время была со мной рядом, и мы смогли вчера попасть к компетентному специалист ", - рассказал отец.

Мужчина добавил, что обследование у педиатра подтвердило серьезность его опасений относительно здоровья, а также "неэффективность принятых мамой мероприятий - и по экстренным вопросам ОРВИ, и по задержке развития".

"Сейчас я его лечу по вчерашним рекомендациям, и уже есть положительный эффект. В случае возможного ухудшения состояния - будем госпитализироваться, как нам вчера сказали. Дима накормлен, чистый, спокойный, отдыхает и играет", - уверяет Евгений.

Теперь в деле суд должен расставить все точки над "і", окончательно определив место жительства ребенка.

Мужчина с бывшей женой не могут поделить сына (фото: tsn.ua)