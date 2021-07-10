UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Пограничники показали, как на вертолете Airbus Н125 покорили Карпаты: завораживающее видео

Автор: Владимир Костырин

Украинские пограничники провели тренировочные полеты на вертолете Airbus Helicopter Н125 над Карпатами. Авиационные эскадрильи осуществили воздушный мониторинг границы с Румынией, а также облетели самую высокую вершину Украины - гору Говерлу.

Об этом 10 июля передали в пресс-службе Госпогранслужбы.

По словам начальника штаба Харьковского отдельной авиационной эскадрильи Сергея Самиленко, Н125 считается лучшим в мире для выполнения полетов в горной местности. Такие вертолеты сохраняют высокие эксплуатационные характеристики в различных экстремальных условиях, в частности, в жару и на высокогорье.

"Он очень мощный, очень маневренный и позволяет выполнять посадки в сложных условиях", - отметил он.

В Госпогранслужбе показали видео и фото с тренировочного полета на Н125.

Видео: украинские пограничники на французском вертолете Airbus Helicopter Н125 покорили Карпаты

В ГПСУ рассказали, что в настоящее время пограничники используют 2 вертолета Н125 от французской компании Airbus Helicopter, которые прибыли в Украину в январе 2020 года, и уже налетали более 700 часов.

Также до конца этого года из Франции должны поступить еще до десяти Airbus Н125, которые пополнят авиапарк украинских пограничников.

Планируется, что эти машины прибудут уже с необходимым оптико-электронным оборудованием для мониторинга государственной границы и побережья пограничных водоемов.

Пограничники провели тренировочный полет на вертолете Airbus Н125 над Карпатами (фото: dpsu.gov.ua)

Напомним, что вертолет Н145 предназначен для Управления полиции на воде и воздушной поддержки Национальной полиции Украины и ГСЧС.

Читайте РБК-Украина в Google News
Государственная пограничная службапограничникивертолетиспытания