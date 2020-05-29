Первый вертолет Н145 для украинских "копов" и спасателей сняли на заводе в Германии

Вертолеты Н145 ожидаются в Украине ориентировочно в июне
Первый вертолет для украинской полиции Н145 от французской компании Airbus Helicopters сняли на заводе в немецком городе Донауверт, после чего фото было обнародовано изданием Scramble Magazine в сети.
Вертолет "01" имеет временный регистрационный номер D-HMBF. Об этом передает Ukrainian Military Pages.
Н145 предназначен для Управления полиции на воде и воздушной поддержки Национальной полиции Украины и ГСЧС.
"По некоторой информации первые борта должны быть доставлены в июне 2020 года", - пишет издание.
Согласно договору от 2018-го, всего в Украину должны поставить 55 вертолетов, в том числе 21 типа Н225 (официальный тип сертификата EC 225 LP), бывшие в употреблении (2009-2012 годов), 24 новых Н125 (сертификат AS 350 B3) и 10 новых вертолетов модели H145 (сертификат MBB-BK117 D-2).
К ним также прилагаются и запчасти, оборудование, инструменты, макеты, тренажеры и предоставление услуг по обслуживанию и обучение персонала. Все на общую сумму в 551 миллион евро.
Отмечается, что 26 февраля в контракт о закупке вертолетов Airbus Helicopters были заключены дополнительные соглашения об улучшении предмета закупки и изменения комплектации.
В частности, в Украину будет поставлена версия Н145 D3 (новая модификация с 5 лопастями и увеличенным полезной нагрузкой). В то же время первые два вертолета Н145 будут в версии D2 с возможностью дальнейшей модернизации в D3.
"То есть произойдет поставка восьми бортов в варианте D3 и двух в варианте D2", - говорится в материале.
Вертолет Н145 (Фото: facebook.com/Scramblemagazine)
На вертолетах № 2, 4 и 6 будет установлен медицинский комплект EMS.
Тактическая радиостанция RT5000 и рабочая станция оператора будет добавлена на первые вертолеты под № 1, 2, 3.
Вертолеты Н145 ждут в Украине в июне 2020 (Фото: ukrmilitary.com)
Планируется, что вертолеты компании Airbus Helicopters модели H-125, H-145 и H-225 будут выполнять задания для Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, Государственной пограничной службы, Национальной гвардии и Национальной полиции Украины.
Вертолеты H-225 имеют грузоподъемность более 10 тонн (Фото: ukrmilitary.com)
Ранее сообщалось, что во Львовской области военных подозревают в продаже запчастей к вертолетам.
Напомним, недавно глава Госкосмоса Владимир Усов заявил, что Украина планирует начать запускать космические ракеты через 3-4 года.
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Автор: Владимир Костырин