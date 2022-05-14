Погоду на выходных испортят грозы и дожди: где ожидаются осадки

Погода в Украине 14 мая

В субботу грозы охватят север и восток страны. Полтава, Днепр, а также Крым - накроет сильными дождями. Запад, южная часть и центр страны - без осадков.

Ночная температура воздуха будет колебаться от +9 до +12 градусов, на юге до +13 +14 градусов. Днем в большинстве областей синоптики прогнозируют от +19 до +22 градусов, на юге прогреется до +24 градусов.

В Киеве ночной дождь к утру закончится и 14 мая в столице будет солнечно и сухо. Ночью от +10 до +12 градусов, днем столбики термометров покажут от +20 до +22 градусов.

Карта погоды в Украине на субботу, 14 мая

Погода в Украине 15 мая

В воскресенье синоптики прогнозируют во всех регионах Украины солнечную и сухую погоду, местами возможна небольшая облачность.

Ночью в большинстве регионов от +8 до +11 градусов, в южной части от +11 до +16 градусов. Днем воздух прогреется от +19 до +22 градусов в большинстве областей. На юге синоптики прогнозируют повышение температуры до +22 +25 градусов.

В Киеве 15 мая будет сухо и солнечно. Днем в столице +19 +21 градус, ночью будет прохладно, от +10 до +12 градусов.

Карта погоды в Украине на воскресенье, 15 мая

Какая погода будет потом

Сильные грозы и похолодание синоптики прогнозируют 17-18 мая. Температура ночью упадет до +5 +9 градусов, днем в большинстве областей похолодает до +15 +18 градусов, местами даже до +13 +15 градусов. Ожидается усиление ветра до штормовых значений.

Карта погоды в Украине на вторник, 17 мая