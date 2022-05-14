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Погоду на вихідних зіпсують грози і дощі: де очікуються опади

Погода в Україні (Колаж РБК-Україна)
Автор: Анна Шиканова

Погода сьогодні й завтра в Україні очікується тепла, але синоптики попереджають про дощі та грози в декількох областях. У неділю опади підуть майже з усієї території України.

Яка погода чекає українців найближчими вихідними, розповіли в Українському гідрометцентрі.

Погода в Україні 14 травня

У суботу грози охоплять північ і схід країни. Полтава, Дніпро, а також Крим - накриє сильними дощами. Захід, південна частина і центр країни - без опадів.

Нічна температура повітря коливатиметься від + 9 до +12 градусів, на півдні до +13 + 14 градусів. Вдень у більшості областей синоптики прогнозують від +19 до +22 градусів, на півдні прогріється до + 24 градусів.

У Києві нічний дощ до ранку закінчиться і 14 травня в столиці буде сонячно і сухо. Вночі від +10 до +12 градусів, вдень стовпчики термометрів покажуть від +20 до + 22 градусів.

Карта погоди в Україні на суботу, 14 травня

Погода в Україні 15 травня

У неділю синоптики прогнозують у всіх регіонах України сонячну і суху погоду, місцями можлива невелика хмарність.

Вночі в більшості регіонів від + 8 до +11 градусів, в південній частині від +11 до +16 градусів. Вдень повітря прогріється від +19 до +22 градусів у більшості областей. На півдні синоптики прогнозують підвищення температури до + 22 + 25 градусів.

У Києві 15 травня буде сухо і сонячно. Вдень у столиці + 19 +21 градус, вночі буде прохолодно, від +10 до + 12 градусів.

Карта погоди в Україні на неділю, 15 травня

Яка погода буде потім

Сильні грози та похолодання синоптики прогнозують 17-18 травня. Температура вночі впаде до + 5 +9 градусів, вдень у більшості областей похолодає до +15 +18 градусів, місцями навіть до +13 + 15 градусів. Очікується посилення вітру до штормових значень.

Карта погоди в Україні на вівторок, 17 травня

Нагадаємо, раніше ми писали про те, у найближчий тиждень погода в Україні кардинально зміниться.

А також ми розповідали про те, в Україну прийде похолодання.

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