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Дожди и ливни: синоптики рассказали, в каких областях будет сухо

STYLERЖизнь    12.04.2019 - 06:41
Дожди и ливни: синоптики рассказали, в каких областях будет сухо
Погода в Украине 12 апреля принесет дожди и ливни (фото: pixabay.com)

Погода в Украине в последний рабочий день недели будет ненастной

Пгода в Украине в пятницу, 12 апреля, продолжит огорчать дождями и ливнями. Однако некоторые области циклон таки обойдет, передает Украинский гидрометцентр.

Весенняя непогода продлится до конца недели, однако сегодня в некоторых областях будет солнечно с небольшой облачностью. Также ожидается некоторое снижение температуры по всей территории страны. Ветер умеренный - от 5 до 10 метров в секунду.

Осадки в пятницу не предусматриваются на Закарпатье, северо-западе, а также в столице.

Холоднее всего днем будет на Севере и Западе - от +8 до +11 градусов, кроме Закарпатской (+13... +15) и Сумской областей (+13... +15).

Дожди и ливни: синоптики рассказали, в каких областях будет сухо

Погода в Украине 12 апреля принесет дожди и ливни (фото: РБК-Украина)

В Черниговской и остальных западных областях ожидается небольшой дождь, на остальной территории страны осадки будут достаточно интенсивными.

В Центре ожидается от +11 до +14 тепла, а ближе к Востоку и Югу - теплее - от +14 до +18 градусов. Температурный максимум сегодня прогнозируют для жителей Харьковщины - до +19 выше нуля.

В Киеве без осадков, но прохладно - от +9 до +11 градусов. Ветер умеренный - 5-10 метров в секунду.

Дожди и ливни: синоптики рассказали, в каких областях будет сухо

Погода в Украине 12 апреля принесет дожди и ливни (фото: meteo.gov.ua)

Ранее мы сообщали о том, что украинцам синоптики пообещали аномальную жару и рассказали, что весна наступает очень быстро.

К слову, климатологи предупредили украинцев, что из-за глобального потепления лето для украинцев может стать короче на один месяц.

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