Погода на выходных особо не порадует: какие области будет заливать дождями

Погода в Украине в ближайшие дни будет неблагоприятной практически во всех областях страны. Синоптики прогнозируют сильные грозы, ливни, штормовой ветер, местами возможен град. В нескольких областях температура воздуха начнет падать, а на востоке наоборот – снова поднимется.

В субботу, 20 июня, сухо будет только в Харьковской, Луганской, Донецкой областях и Днепре. Остальные области на востоке будет заливать дождями, возможны грозы. Ночная температура составит +17 +19 градусов, днем ожидается от +28 до +32 градусов.

На юге грозы и ливни, штормовой ветер. Ночью +17 +19 градусов, днем +26 +28 градусов, в Одессе прохладнее, от +24 до +26 градусов. В Крыму гроза, ночью +16 +18 градусов, днем +25 +27 градусов.

В северных и центральных областях пройдут сильные грозы, местами возможны ливни и град. Ветер порывистый, штормовой. Ночью +17 +19 градусов, днем от +26 до +29 градусов.

Западные области накроет сильными грозами, ливнями и штормовым ветром. Температура воздуха немного опустится, ночью +14 +16 градусов, днем от +22 до +25 градусов.

В Киеве 20 июня пройдет гроза, ветер северо-восточный, с порывами до 12 м/с. Температура воздуха ночью +18 +20 градусов, днем от +27 до +29 градусов.

Карта погоды в Украине на субботу, 20 июня

В воскресенье, 21 июня, ситуация кардинально не изменится. На востоке сухо будет только в Харьковской, Луганской и Донецкой областях, в остальных – грозы и ливни. Ночная температура воздуха составит +18 +20 градусов, днем ожидается от +27 до +32 градусов.

На юге пройдут грозы и ливни. Ночная температура будет колебаться от +17 до +19 градусов, днем прогреется до +27 +29 градусов, в Одессе до +24 +26 градусов. В Крыму пройдет гроза, ночью +16 +18 градусов, днем +25 +27 градусов.

На севере Украины синоптики прогнозируют грозы, ливни, возможен град. Температура воздуха ночью +17 +19 градусов, днем от +28 до +30 градусов.

В западных областях ожидаются сильные ливневые дожди, грозы, местами возможен град. Ночью в регионе от +14 до +17 градусов, днем прогреется до +23 +25 градусов.

В центральной части страны пройдут грозы, местами возможны ливни. Ночью +16 +19 градусов, днем от +26 до +29 градусов.

В Киеве 21 июня синоптики прогнозируют грозовые дожди, возможны ливни. Ночная температура воздуха составит +18 +20 градусов, дневная +27 +29 градусов.

Карта погоды в Украине на воскресенье, 21 июня

Напомним, ранее мы писали о том, что синоптики предупредили об ухудшении погодных условий в Украине.

А также рассказывали о том, что синоптики назвали дату нового похолодания в Украине.