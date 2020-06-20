Погода на вихідних особливо не порадує: які області заливатиме дощами

Погода в Україні найближчими днями буде несприятливою практично у всіх областях країни. Синоптики прогнозують сильні грози, зливи, штормовий вітер, місцями можливий град. У кількох областях температура повітря почне падати, а на сході навпаки – знову підніметься.

У суботу, 20 червня, сухо буде тільки в Харківській, Луганській, Донецькій областях та Дніпрі. Інші області на сході буде заливати дощами, можливі грози. Нічна температура становитиме +17 +19 градусів, вдень очікується від +28 до +32 градусів.

На півдні грози та зливи, штормовий вітер. Вночі +17 +19 градусів, вдень +26 +28 градусів, в Одесі прохолодніше, від +24 до +26 градусів. У Криму гроза, вночі +16 +18 градусів, вдень +25 +27 градусів.

В північних та центральних областях пройдуть сильні грози, місцями можливі зливи та град. Вітер поривчастий, штормовий. Вночі +17 +19 градусів, вдень від +26 до +29 градусів.

Західні області накриє сильними грозами, зливами та штормовим вітром. Температура повітря трохи знизиться, вночі +14 +16 градусів, вдень від +22 до +25 градусів.

У Києві 20 червня пройде гроза, вітер північно-східний, з поривами до 12 м/с. Температура повітря вночі +18 +20 градусів, вдень від +27 до +29 градусів.

Карта погоди в Україні на суботу, 20 червня

У неділю, 21 червня, ситуація кардинально не зміниться. На сході сухо буде тільки в Харківській, Луганській і Донецькій областях, в інших – грози та зливи. Нічна температура повітря складе +18 +20 градусів, вдень очікується від +27 до +32 градусів.

На півдні пройдуть грози та зливи. Нічна температура коливатиметься від +17 до +19 градусів, вдень прогріється до +27 +29 градусів, в Одесі до +24 +26 градусів. У Криму пройде гроза, вночі +16 +18 градусів, вдень +25 +27 градусів.

На півночі України синоптики прогнозують грози, зливи, можливий град. Температура повітря вночі +17 +19 градусів, вдень від +28 до +30 градусів.

У західних областях очікуються сильні зливи, грози, місцями можливий град. Вночі від +14 до +17 градусів, вдень прогріється до +23 +25 градусів.

В центральній частині країни пройдуть грози, місцями можливі зливи. Вночі +16 +19 градусів, вдень від +26 до +29 градусів.

У Києві 21 червня синоптики прогнозують грозові дощі, можливі зливи. Нічна температура повітря складе +18 +20 градусів, денна +27 +29 градусів.

Карта погоди в Україні на неділю, 21 червня

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що синоптики попередили про погіршення погодних умов в Україні.

А також розповідали про те, що синоптики назвали дату нового похолодання в Україні.